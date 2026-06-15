Ruski napadi na Ukrajino: več mrtvih v Kijevu, poškodovana zgodovinska katedrala

Rusija je danes izvedla niz obsežnih napadov na več ukrajinskih mest. Napadi so povzročili tudi veliko materialno škodo. V napadih na Kijev so umrli štirje ljudje, najmanj 23 je bilo ranjenih. Po navedbah župana Vitalija Klička so ruski droni in rakete zanetili več požarov na stanovanjskih in drugih objektih, brez električne energije pa je ostalo več kot 140.000 prebivalcev mesta, je povzela STA.

Tragične posledice so imeli tudi napadi na severovzhodno mesto Harkov, kjer je umrlo pet reševalcev. Ti so poskušali pogasiti požar, ki ga je povzročil ruski napad, ko so bili znova tarča obstreljevanja. Še pet ljudi je bilo v mestu ranjenih.

Med najbolj odmevnimi posledicami napadov je poškodovanje katedrale Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja na območju Kijevsko-Pečerske Lavre. Po poročanju tujih medijev je na eni strani cerkve nastala velika odprtina, del strehe pa se je zrušil. Na prizorišču je posredovalo več kot deset gasilskih vozil, ki so poskušala omejiti požar.

Gasilci na mestu ruskega raketnega in brezpilotnega napada na Ukrajino v Kijevu. FOTO: Stringer/Reuters

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je dogodek označila za »brutalen napad na naše ljudi in našo dediščino«. Zunanji minister Andrij Sibiha je napovedal, da bo Ukrajina pri Unescu in drugih mednarodnih organizacijah zahtevala odziv na, kot je dejal, »državni barbarizem«.

Stopnjevanje napetosti pred vrhom G7

Zaradi stopnjevanja napadov je tudi sosednja Poljska preventivno aktivirala vojaška letala ter pripravila sisteme zračne obrambe za morebitno uporabo. Večina Ukrajine je bila v času napadov pod opozorili pred zračnimi napadi.

Medtem je tudi Rusija poročala o žrtvah ukrajinskega napada. V mestu Tula južno od Moskve je menda ukrajinski brezpilotni letalnik ubil tri ljudi, še trije so bili ranjeni, med njimi tudi enoletni otrok.

Novi napadi se dogajajo v času okrepljenih diplomatskih aktivnosti pred začetkom vrha skupine G7 v Franciji, na katerem bo ena osrednjih tem vojna v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo sporočil, da se je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pogovarjal o možnostih za končanje vojne. Trump je ločeno opravil tudi telefonski pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Rusija je obsežno invazijo na Ukrajino začela februarja 2022. Kljub številnim diplomatskim pobudam se spopadi nadaljujejo, zadnji napadi pa znova potrjujejo, da ostaja konflikt eden največjih varnostnih izzivov v Evropi.