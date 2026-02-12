Ruski napadi ohromili energetsko omrežje Ukrajine

Ruski nočni napadi na Ukrajino so terjali najmanj dve življenji, tarča pa je bila zlasti energetska infrastruktura, medtem ko se Ukrajinci soočajo s hudo zimo in nizkimi temperaturami.

Več sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike, ogrevanja ali tople vode. Združeni narodi so pozvali Rusijo, naj preneha z napadi na energetsko infrastrukturo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na omrežju X sporočil, da sta bili v napadih na Ukrajino ubiti najmanj dve osebi, več kot deset pa je ranjenih. O smrtnih žrtvah so poročali iz vasi Lozova v regiji Harkov na severu države, o ranjenih pa med drugim iz Kijeva, Dnipra in Odese.

Glavna tarča napadov je bila po njegovih navedbah energetska infrastruktura v Kijevu, Odesi in Dnipru, o škodi so poročali tudi iz regij Harkov, Doneck in Herson. »Razmere v prestolnici so težke - številne stavbe ostajajo brez ogrevanja,« je dodal predsednik.

Razmere so težavne tudi v Dnipru in v Odesi, kjer je več kot 300.000 ljudi ostalo brez dostopa do tekoče vode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike, ogrevanja ali tople vode. FOTO: Nina Liashonok/Reuters

Rusija je po navedbah Zelenskega in ukrajinskih sil ponoči sprožila 24 raket in več kot 200 dronov, pri čemer so ukrajinske sile večino prestregle.

»Življenja ljudi je treba bolje zaščititi pred temi napadi. Najučinkovitejša obramba pred ruskimi balističnimi izstrelki so sistemi patriot, zato je treba vsak dan dobavljati izstrelke za te sisteme. (...) Vse, kar je trenutno na voljo v programu za zračno obrambo, je treba dostaviti hitreje. Hvaležen sem voditeljem, ki to razumejo in pomagajo,« je še sporočil Zelenski.

Združeni narodi so prav tako obsodili ruske napade in pozvali Moskvo, naj preneha napadati ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

»Neustavljivi napadi Rusije na energetsko infrastrukturo po vsej Ukrajini že tako dolgo trpeče civilno prebivalstvo prikrajšujejo za ustrezno oskrbo s toploto, vodo in elektriko v neznosno mrzli in temni zimi,« je dejal visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Turk.

Poudaril je še, da napadi na civilno infrastrukturo pomenijo kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Tarča novih ukrajinskih napadov je bila tudi Rusija. Zračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi prestregla nekaj več kot 100 dronov, tarča napada so bili med drugim vojaški objekti v regiji Volgograd in naftna rafinerija v regiji Komi na severu države, ki je skoraj 2000 kilometrov oddaljena od rusko-ukrajinske meje. Poročil o mrtvih ali ranjenih ni bilo.