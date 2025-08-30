Rusija znova udarila po civilni infrastrukturi

Noč na soboto je v osrednji in jugovzhodni Ukrajini znova minila v znamenju siren in eksplozij. Ruske sile so izvedle novo serijo obsežnih zračnih napadov, ki so za seboj pustili sled uničenja in terjali nove smrtne žrtve.

Najhuje je bilo v regijah Zaporožje in Dnipropetrovsk, od koder lokalne oblasti poročajo o obsežni gmotni škodi na civilni infrastrukturi.

Ukrajinska državna služba za izredne razmere je prek družbenega omrežja telegram sporočila, da je »sovražnik ponoči izvedel obsežne napade na Zaporožje«.

Podrobnosti o posledicah je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil vodja regionalne vojaške uprave Ivan Fedorov.

Ruske sile so izvedle novo serijo obsežnih zračnih napadov. FOTO: Reuters

Potrdil je, da je v napadih umrla najmanj ena oseba, še 16 pa je bilo ranjenih, med poškodovanimi sta tudi dva otroka. Fedorov je dodal, da so ruski napadi »uničili več hiš in poškodovali številne objekte, vključno z gostinskim lokalom, bencinsko črpalko in industrijskimi poslopji«.

Napadi pa niso prizanesli niti sosednji regiji Dnipropetrovsk. Tudi tam so se sirene oglasile zgodaj zjutraj, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj poiščejo zatočišče.

Poročila navajajo, da sta bili tarči napadov predvsem mesti Dnipro in Pavlograd, kjer so odjeknile močne eksplozije. Podatki o morebitnih žrtvah in obsegu škode na tem območju se še zbirajo.

Medtem ko se prebivalci Zaporožja in Dnipropetrovska soočajo s posledicami nočnega obstreljevanja, so v Kijevu v petek zvečer končali večdnevno reševalno akcijo.

Lokalne oblasti poročajo o obsežni gmotni škodi na civilni infrastrukturi. FOTO: Zaporizhzhia Regional Military A Via Reuters

Po poročanju tiskovne agencije Reuters so reševalne ekipe zaključile naporno delo iskanja in odpravljanja posledic po uničujočem četrtkovem napadu. Pod ruševinami so našli 25 smrtnih žrtev, med katerimi so bili tudi štirje mladoletniki, kar priča o silovitosti napada na prestolnico.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je četrtkov napad na Kijev v svojem nagovoru označil za drugega najobsežnejšega od samega začetka ruske invazije na Ukrajino februarja leta 2022.