Ruski napadi z droni ob poljsko-ukrajinski meji: Varšava izdala opozorilo

Poljske oblasti so po valu ruskih napadov z droni blizu meje z Ukrajino danes mobilizirale zračne sile, na več obmejnih območjih pa izdale opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Eden od dronov naj bi zadel lokomotivo ukrajinskega potniškega vlaka na poti iz Kijeva v Varšavo, drugi pa tovornjak nedaleč od mejnega prehoda.

V šestih okrožjih vzhodne poljske province Lublin so se davi oglasile sirene, ki so jih spremljala opozorilna sporočila poljskega vladnega centra za varnost. Nujna opozorila na mobilne telefone so poslali tudi prebivalcem pokrajine Podkarpatsko, ki prav tako leži ob meji z Ukrajino. Poveljstvo poljskih oboroženih sil je potrdilo, da je Poljska v odziv na dejavnost ruskih dronov blizu meje z Ukrajino aktivirala lovska letala in zvišala stopnjo pripravljenosti sistema zračne obrambe, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je ob tem na omrežju X zapisal, da je eden od ruskih dronov »zadel cilj kilometer od meje s Poljsko, drugi pa pet kilometrov stran«. Ruski dron je v ukrajinski regiji Volin nekaj kilometrov od poljske meje zadel lokomotivo potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Poljska obmejna straža pa je navedla, da je prejela poročila o uničenem tovornjaku, ki ga je približno 800 metrov od mejnega prehoda Dorohusk-Jagodin med Poljsko in Ukrajino zadel ruski dron. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je napade komentiral na omrežju X z besedami: »To je Putinov teror, ki 'trka' neposredno na vrata EU in Nata. Ruski barbari so pred vašimi vrati, dragi partnerji.« Zaveznike je pozval k uvedbi takojšnjih in obsežnih sankcij proti Moskvi. Podobni napadi so se zgodili že v soboto, oblasti pa so prebivalcem pokrajin Lublin in Podkarpatsko prav tako poslale opozorilna sporočila. Minulo noč so ruske sile po poročanju PAP napadle Ukrajino s 450 droni, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, 36 pa ranjenih.