Ruski odposlanec pripotoval v Miami na pogovore o Ukrajini

Kiril Dmitrijev, posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v soboto zvečer po srednjeevropskem času pripotoval v Miami, kjer naj bi se na srečanju z ameriško stranjo odvil še en krog pogovorov o končanju vojne v Ukrajini. Že v petek so se na Floridi sešli predstavniki ZDA, Ukrajine in njenih evropskih zaveznic.

»Na poti v Miami,« je Dmitrijev v soboto zapisal na omrežju X in dodal podobo grlice (simbola miru) ter posnetek sonca, ki na plaži s palmami sije skozi oblake. »Medtem ko spodbujevalci vojne delajo nadure, da bi spodkopali ameriški mirovni načrt za Ukrajino, sem se spomnil tega posnetka s svojega prejšnjega obiska – luč, ki predre skozi nevihtne oblake,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih le ovira proces, in skuša voditelje evropskih držav prikazati kot naklonjene vojni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski (levo) in ameriški odposlanec Steve Witkoff (desno) med nedavnim srečanjem pri nemškem kanclerju Friedrichu Merzu. FOTO: Markus Schreiber/Reuters

V Miamiju sta v okviru pogajanj z ameriško delegacijo, ki jo vodita odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, tudi ukrajinska in evropska pogajalska ekipa. Strani so se sešle že v petek. Kot je vodja ukrajinske ekipe Rustem Umerov zapisal po koncu srečanju, je o rezultatih obvestil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

»Z ameriškimi partnerji smo se dogovorili o nadaljnjih korakih in nadaljevanju skupnega dela v bližnji prihodnosti,« je po pisanju tujih tiskovnih agencij sporočil na Telegramu. Podrobnosti ni navedel. Zelenski je sicer pred tem najavil, da naj bi pogovori med stranema potekali tudi v soboto.

Pogovori med ruskimi in ukrajinskimi predstavniki niso predvideni. Je pa Zelenski dejal, da so ZDA predlagale tudi pogovore z udeležbo Ukrajine, Rusije in Amerike, prisotni bi bili lahko celo evropski predstavniki. Zelenski je še dejal, da morajo ZDA za končanje vojne močneje pritisniti na Rusijo. »Amerika mora jasno povedati: če ne bo diplomacije, potem bo poln pritisk (...) Putin še ne čuti tolikšnega pritiska, kakršen bi moral obstajati,« je dejal in izrazil prepričanje, da lahko le ZDA prepričajo Rusijo h končanju vojne.

Do novih pogovorov prihaja, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal nadaljevanje ofenzive in dosego ciljev ter hvalil ruske dosege na bojišču. Ameriški posredniki si prizadevajo za sprejem mirovnega načrta, v skladu s katerim bi ZDA Kijevu nudile varnostna jamstva pred novim napadom Rusije, Kijev pa bi moral del ozemlja predati Rusiji.