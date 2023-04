Ruski plačanci v središču Bahmuta, bitka še ni končana

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je ustanovitelj ruske zasebne varnostne organizacije Wagner Jevgenij Prižogin v ponedeljek zjutraj na družbenih omrežjih razglasil, da so njegovi plačanci »pravno« prevzeli nadzor nad Bahmutom, saj so na administrativno zgradbo v središču porušenega in že deset mesecev obleganega mesta izobesili svojo zastavo, boji za simbolno veliko bolj kot strateško pomembno mestece še vedno potekajo.