Ruski pomisleki o virusu

V Rusiji, ki po potrjenih okužbah z novim koronavirusom ostaja na desetem mestu med državami, bodo »samoizolacijske« ukrepe raztegnili tudi na prvomajske praznike.Pri enem manj kot 58.000 od okoli 144,5 milijona Rusov so do včeraj potrdili covid-19, doslej je zaradi okužbe z novim koronavirusom uradno umrlo 513 ljudi. V enem dnevu so po državi našteli 5236 več okuženih. Dan prej jih je bilo 5642, novih bolnikov je bilo že drugi dan zapored manj. A vrhunec pandemije pričakujejo šele konec tega ali začetek prihodnjega tedna, je pred dnevi povedala direktorica zvezne agencije za medicinsko biologijo Veronika Skorcova. Kljub temu ...