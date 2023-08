Ruski preiskovalci potrdili smrt Prigožina

Ruski preiskovalni odbor je danes sporočil, da so znanstveniki s pomočjo genetske analize potrdili smrt vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki je bil na krovu letala, ki je v sredo strmoglavilo pri Moskvi.

Prav tako so ugotovili identiteto vseh desetih žrtev, ki se ujema s seznamom potnikov na letalu.

Letalo z desetimi osebami na krovu je v sredo zvečer strmoglavilo med letom v Sankt Peterburg. Da je bil Prigožin med potniki ponesrečenega letala, je kmalu za tem potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet.

Čeprav je preiskovalni odbor danes potrdil smrt Prigožina, pa okoliščine strmoglavljenja letala še vedno niso povsem jasne. Ruski preiskovalci so sicer včeraj našli črni skrinjici in vseh deset trupel, oblasti pa so zavrnile govorice, da naj bi odredile umor Prigožina.