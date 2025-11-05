Ruski ščit pred vročimi glavami

V nadaljevanju preberite:

Razvoj ruskega oborožitvenega sistema mora biti zanesljiv ščit pred »vročimi glavami«, ki so potencialno pripravljene na nepremišljena dejanja, je danes izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dan pred tem je njegov šef, predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, podelil nagrade razvijalcem najsodobnejših izstrelkov, podvodnega plovila pozejdon in krilate rakete burevestnik, in poudaril, da njegova država ne ogroža nikogar, temveč zgolj, tako kot vse druge jedrske sile, razvija svoj jedrski potencial.