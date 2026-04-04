Ruski tajni agenti preprečili ukrajinski atentant sredi Moskve

Ruska varnostna služba FSB je sporočila, da je preprečila ukrajinski atentat na visokega varnostnega uradnika v Moskvi, pri čemer naj bi uporabili »podobno taktiko« kot pri atentatu na vodjo enote za kemično orožje ruske vojske decembra 2024.

FSB je sporočila, da je v električnem skuterju, parkiranem blizu vhoda v poslovni center, našla eksplozivno napravo. Ukrajinska varnostna služba SBU naj bi nameravala bombo detonirati na daljavo, ko bi mimo nje šel varnostni uradnik, čigar imena niso predstavili.

»To bi lahko povzročilo veliko število civilnih žrtev,« je FSB sporočila v izjavi. Ukrajina se na obtožbe ni odzvala.

Videoposnetek, ki ga je objavila državna tiskovna agencija TASS, prikazuje robota za odstranjevanje bomb in specialista za eksplozive, ki se ponoči približujeta električnemu skuterju.

Organi pregona so sporočili, da so začeli lov na osebo, ki je parkirala skuter v bližini poslovnega središča.

»Sovražnik je podobno taktiko uporabil pri prejšnji sabotaži in terorističnem dejanju, v katerem je bila nameščena improvizirana eksplozivna naprava na električnem skuterju,« je sporočila FSB, pri čemer namiguje na atentat generalpodpolkovnika Igorja Kirilova in njegovega pomočnika 17. decembra 2024, ko sta zapuščala stanovanjsko stavbo v Moskvi.

Kirilov je najvišje rangirani ruski general, ki je bil umorjen od obsežne invazije na Ukrajino leta 2022.

Januarja je sicer vojaško sodišče Uzbekistanca obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, potem ko je bil spoznan za krivega izdelave bombe, ki jo je pritrdil na električni skuter in jo na daljavo sprožil pred Kirillovljevo stanovanjsko stavbo.