Ocene zahodnih obveščevalnih služb, da Rusija načrtuje izstrelitev protisatelitskega jedrskega orožja v orbito do konca leta, so dvignile veliko prahu. Čeprav te informacije niso bile potrjene in čeprav bi uporaba jedrskega orožja v vesolju naredila veliko škode tudi na ruskih satelitih, strokovnjaki ne izključujejo črnega scenarija. Rusija ima pripravljen satelit, imenovan Sputnik-S, ki čaka na izstrelitev, so zatrdili obveščevalni viri. S tega satelita bi v nizki zemeljski orbiti lahko uporabili jedrsko orožje, najverjetnejši cilj bi bila mega konstelacija satelitov, ki omogoča delovanje sistema starlink podjetja Spacex. Starlink je ključni element, ki omogoča učinkovito protizračno obrambo Ukrajine. Uradna Moskva je takšne načrte zanikala. Ker ni trdnih dokazov, da se Rusija dejansko ...