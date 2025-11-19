  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Rusko nočno obstreljevanje zahtevalo življenja najmanj 25 ljudi

    Napad na Ternopil, med katerim so ruski izstrelki zadeli tudi stanovanjske stavbe, je najbolj smrtonosen ruski napad na Ukrajino v zadnjih tednih.
    Razmere po današnjem ruskem napadu v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP
    Galerija
    Razmere po današnjem ruskem napadu v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP
    STA
    19. 11. 2025 | 17:43
    19. 11. 2025 | 17:43
    2:18
    A+A-

    Rusko nočno obstreljevanje mesta Ternopil na zahodu Ukrajine je po zadnjih podatkih notranjega ministrstva v Kijevu zahtevalo življenja najmanj 25 ljudi, med njimi treh otrok. Ranjenih je 75, vključno s 15 otroki. Slovenija je zgrožena nad napadi, je sporočilo zunanje ministrstvo in dodalo, da je Rusija vnovič pokazala, da je mir ne zanima.

    image_alt
    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Napad na Ternopil, med katerim so ruski izstrelki zadeli tudi stanovanjske stavbe, je najbolj smrtonosen ruski napad na Ukrajino v zadnjih tednih in najhujši na zahodu države od začetka agresije februarja 2022.

    Reševalci na območju uničenega stanovanjskega objekta po ruskem napadu v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP
    Reševalci na območju uničenega stanovanjskega objekta po ruskem napadu v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

    Po podatkih ukrajinske vojske je Rusija nad Ukrajino skupno izstrelila 476 dronov in 48 raket, Ukrajinci pa so sestrelili 442 dronov in 41 raket.

    Spričo napada je ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha napovedal, da bo Ukrajina na četrtkovi seji Varnostnega sveta Združenih narodov ruski »grozljivi umor« 25 ljudi v Ternopilu postavila v ospredje.

    »O posledicah napada smo že obvestili vse naše partnerje in mednarodne organizacije,« je zapisal na omrežju X in dodal, da so »takšni v resnici ruski 'mirovni načrti'«.

    image_alt
    Vrtoglavi zneski za pokritje ukrajinske vrzeli

    Uničen stanovanjski objekt v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP
    Uničen stanovanjski objekt v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

    Poleg Ternopila je bila med drugim tarča ruskega obstreljevanja tudi regija Harkov na vzhodu, kjer so našteli 46 ranjenih.

    Na napade se je na omrežju X odzvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo. »Zgroženi smo nad nadaljnjimi namernimi napadi Rusije na stanovanjska območja in energetsko omrežje. Rusija je ponovno pokazala, da ne spoštuje mednarodnega humanitarnega prava in mirovnih prizadevanj,« je zapisalo ministrstvo in Moskvo pozvalo, naj se vrne za pogajalsko mizo.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Predlog Gibanja Svoboda bi lahko rešili NSi in SDS

    Pred vnovičnim glasovanjem o zakonu o psihoterapiji pozivi proti in za. Vse kaže, da bo izid tesen.
    Barbara Eržen 18. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniUkrajinanapadRusija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Lokalno  |  Štajerska
    Občinski prostorski načrt

    OPN Celje pripravlja že skoraj dve desetletji, vmes pa je nastal kaos

    V Celju upajo, da bodo do konca leta pridobili vsa pozitivna mnenja na občinski prostorski načrt, kjer največja težava ostaja poplavna ogroženost.
    Špela Kuralt 19. 11. 2025 | 18:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Rusko nočno obstreljevanje zahtevalo življenja najmanj 25 ljudi

    Napad na Ternopil, med katerim so ruski izstrelki zadeli tudi stanovanjske stavbe, je najbolj smrtonosen ruski napad na Ukrajino v zadnjih tednih.
    19. 11. 2025 | 17:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    NLB izdala za 300 milijonov evrov podrejenih obveznic

    Obveznice, namenjene zagotavljanju kapitalske ustreznosti, nimajo zapadlosti.
    Karel Lipnik 19. 11. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gradbeništvo

    Kolektor Construction končal projekt v reški luki

    Skupina je končala izgradnjo novega kontejnerskega terminala Rijeka Gateway na Zagrebački obali.
    19. 11. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    NLB izdala za 300 milijonov evrov podrejenih obveznic

    Obveznice, namenjene zagotavljanju kapitalske ustreznosti, nimajo zapadlosti.
    Karel Lipnik 19. 11. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gradbeništvo

    Kolektor Construction končal projekt v reški luki

    Skupina je končala izgradnjo novega kontejnerskega terminala Rijeka Gateway na Zagrebački obali.
    19. 11. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo