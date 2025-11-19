Rusko nočno obstreljevanje zahtevalo življenja najmanj 25 ljudi

Rusko nočno obstreljevanje mesta Ternopil na zahodu Ukrajine je po zadnjih podatkih notranjega ministrstva v Kijevu zahtevalo življenja najmanj 25 ljudi, med njimi treh otrok. Ranjenih je 75, vključno s 15 otroki. Slovenija je zgrožena nad napadi, je sporočilo zunanje ministrstvo in dodalo, da je Rusija vnovič pokazala, da je mir ne zanima.

Napad na Ternopil, med katerim so ruski izstrelki zadeli tudi stanovanjske stavbe, je najbolj smrtonosen ruski napad na Ukrajino v zadnjih tednih in najhujši na zahodu države od začetka agresije februarja 2022.

Reševalci na območju uničenega stanovanjskega objekta po ruskem napadu v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

Po podatkih ukrajinske vojske je Rusija nad Ukrajino skupno izstrelila 476 dronov in 48 raket, Ukrajinci pa so sestrelili 442 dronov in 41 raket.

Spričo napada je ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha napovedal, da bo Ukrajina na četrtkovi seji Varnostnega sveta Združenih narodov ruski »grozljivi umor« 25 ljudi v Ternopilu postavila v ospredje.

»O posledicah napada smo že obvestili vse naše partnerje in mednarodne organizacije,« je zapisal na omrežju X in dodal, da so »takšni v resnici ruski 'mirovni načrti'«.

Uničen stanovanjski objekt v Ternopilu. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

Poleg Ternopila je bila med drugim tarča ruskega obstreljevanja tudi regija Harkov na vzhodu, kjer so našteli 46 ranjenih.

Na napade se je na omrežju X odzvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo. »Zgroženi smo nad nadaljnjimi namernimi napadi Rusije na stanovanjska območja in energetsko omrežje. Rusija je ponovno pokazala, da ne spoštuje mednarodnega humanitarnega prava in mirovnih prizadevanj,« je zapisalo ministrstvo in Moskvo pozvalo, naj se vrne za pogajalsko mizo.