Rusko sodišče zajetega britanskega vojaka obsodilo na dolgo zaporno kazen

Rusko sodišče je britanskega državljana, ki naj bi se kot plačanec bojeval na strani Ukrajine, obsodilo na 13 let v zaporni koloniji, poroča Reuters.

Zajetemu Britancu, šlo naj bi za 30-letnega Haydena Daviesa, so sodili na območju Donecka pod ruskim nadzorom. Ruski državni tožilec je objavili videoposnetek Daviesa med zaslišanjem. Na videoposnetku pove, da je preko Poljske odpotoval v Ukrajino, da bi se pridružil Mednarodni legiji, za kar je prejemal pičlih 400 do 500 dolarjev na mesec. Na vprašanje, ali se je izrekel za krivega, je Davies pritrdil.

Ruski tožilec je v četrtek navedel, da je Davies avgusta 2024 prispel v zahodno Ukrajino, podpisal pogodbo za boj za Mednarodno legijo, opravil vojaško usposabljanje in se nato boril proti ruski vojski v Donecku. Mednarodna legija za obrambo Ukrajine je enota ukrajinske vojske, sestavljena iz tujih prostovoljcev.

Ruska vojska ga je na območju Donecka zajela pozimi leta 2024, ko je nosil jurišno puško in strelivo ameriške izdelave. Britanski mediji so poročali, da je Davies pred tem služil v britanski vojski.

Iz Londona posnetka še niso komentirali, so pa februarja sporočili, da Davies ni bil plačanec, temveč vojni ujetnik, upravičen do zaščite v skladu z Ženevsko konvencijo. Obsodili so tudi rusko »izkoriščanje vojnih ujetnikov za politične in propagandne namene«.

Rusko sodišče je sicer že marca Britanca Jamesa Scotta Rhysa Andersona obsodilo na 19 let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega boja za Ukrajino v ruski regiji Kursk.

V Ukrajini je v začetku decembra umrl tudi pripadnik britanske vojske, je sporočilo britansko ministrstvo za obrambo. »Poškodovan je bil, ko je opazoval ukrajinske sile pri preizkušanju novih obrambnih zmogljivosti, stran od frontnih črt,« so zapisali. Smrt naj ne bi bila posledica sovražnega ognja, vendar ministrstvo za obrambo na medijska vprašanja o primeru, ne želi odgovarjati.

Po poročanju Guardiana naj bi v spopadih do začetka letošnjega leta življenje izgubilo najmanj 15 Britancev, kijevski Vojni muzej pa je število Britancev, ki so do danes umrli v Ukrajini ocenil na 40.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je lansko leto navedlo, da je Rusija od začetka »posebne vojaške operacije« v Ukrajini eliminirala 5962 tujih plačancev, kot jih imenuje. Med skupno 13.387 tujci, ki naj bi v zadnjih dveh letih od začetka vojne prispeli v Ukrajino, je domnevno tudi pet Slovencev, je razvidno iz objave ministrstva na omrežju Telegram.

Od začetka invazije je Rusija obsodila že več tujih borcev. V začetku meseca je rusko sodišče v Lugansku češkega državljana obsodilo na 13 let zaporne kazni, novembra pa prav na toliko tudi dva Kolumbijca v Donecku.