Rusko vojsko poleg velikih izgub na bojišču pretresajo tudi vse večje duševne stiske vojakov. Analiza več kot 11 milijonov mrliških listov, ki jo je objavil britanski Guardian, je razkrila najmanj 1087 samomorov pripadnikov ruskih oboroženih sil od začetka polne invazije na Ukrajino. Še 885 smrti so uradno opredelili kot poškodbe s strelnim orožjem z nedoločenim namenom, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da se med njimi skrivajo dodatni samomori.

Več kot polovica zabeleženih samomorov je bila povezana s strelnim orožjem. Najmanj 614 vojakov si je življenje vzelo na okupiranih območjih Ukrajine ali v ruskih obmejnih regijah, predvsem Belgorodu in Brjansku. Med umrlimi na območju spopadov je bilo tudi 43 vojakov, starih komaj 18 ali 19 let.

Število samomorov je med vojno naraščalo. Leta 2022 so zabeležili nekaj več kot 50 primerov, leta 2024 več kot 200, leta 2025 pa že 365. Tudi podatki za leto 2026 kažejo na skoraj 300 primerov, čeprav evidenca še ni popolna.

Pritisk, nasilje in strah pred fronto

Vojaški analitiki opozarjajo, da k slabemu duševnemu stanju ruskih vojakov prispevajo predvsem nasilje v vojski, stroga disciplina in strah pred pošiljanjem na izjemno nevarne bojne naloge. Številni vojaki imajo podpisane pogodbe, ki jim praktično onemogočajo izstop iz vojaške službe.

Rob Lee z ameriškega Inštituta za zunanjepolitične raziskave opozarja, da ruski poveljniki vojake silijo v napredovanje tudi z zlorabami, mučenjem in fizičnim nasiljem. Po njegovih besedah zato ne preseneča, da nekateri vojaki naredijo samomor.

Ivan Čuviljajev iz organizacije Idite Lesom, ki pomaga ruskim vojakom dezertirati, meni, da uradne številke močno podcenjujejo dejansko stanje. Opozarja, da se številne smrti na fronti sploh ne evidentirajo kot samomori. Vojak, ki si vzame življenje, lahko v uradnih dokumentih postane vojni heroj, njegova družina pa celo prejme odlikovanje.

Na pomanjkljivosti uradnih evidenc opozarjajo tudi konkretni primeri. Družini 62-letnega podpolkovnika Sergeja Savenoka so sporočili, da je naredil samomor, vendar ga statistika ne vodi med samomori. Njegovo smrt so evidentirali kot poškodbo zaradi strelnega orožja z nedoločenim namenom. Podobno je bilo v primeru 21-letnega vojaka Aleksandra Lazorja, za katerega so družini povedali, da je padel v boju. Njegovi soborci pa so Guardianu zatrdili, da si je v resnici vzel življenje.

Samomori niso edini pokazatelj vse večjih težav v ruskih oboroženih silah. Po podatkih neodvisnega medija Mediazona so ruska vojaška sodišča do konca maja 2025 prejela postopke proti 20.662 vojakom zaradi zavračanja služenja, večinoma zaradi samovoljnega zapuščanja enot. Preiskovalni medij IStories je preveril podatke in ugotovil, da so ruske oblasti najmanj 49.000 pripadnikov oboroženih sil označile za dezerterje ali vojake, ki so samovoljno zapustili službo.

Čuviljajev pravi, da so bile samomorilne misli pogoste tudi med vojaki, ki so se obrnili na njegovo organizacijo za pomoč pri dezertiranju. Po njegovih besedah se takšne misli pojavijo, ko vojak spozna, v kakšnem položaju se je znašel.