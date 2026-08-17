Rusko vrhovno sodišče iz volitev izločilo edino protivojno stranko

Rusko vrhovno sodišče je danes v Moskvi potrdilo svojo odločitev in edini ruski protivojni opozicijski stranki Jabloko (Jabolko) prepovedalo sodelovanje na septembrskih parlamentarnih volitvah, je sporočila stranka. Policija je med presojanjem sodišča pridržala več deset podpornikov stranke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vrhovno sodišče je prejšnji ponedeljek zaradi domnevnega kršenja volilne zakonodaje liberalni stranki Jabloko prepovedalo sodelovati na septembrskih parlamentarnih volitev in tako ugodilo tožbi, ki jo je proti njej vložila prokremeljska nacionalistična stranka Rodina (Domovina).

Gre za prvi primer, da so stranki, ki je bila že registrirana za volitve, naknadno prepovedali, da bi na njih sodelovala, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vodja stranke Nikolaj Ribakov je sicer očitke Rodine na račun njegove stranke označil za neutemeljene in absurdne laži.

Vodja stranke Nikolaj Ribakov je očitke Rodine na račun njegove stranke Jabloko označil za neutemeljene in absurdne laži. FOTO: Tatyana Makeyeva/Afp

Stranka Jabloko se je nato pritožila, a je pritožbeni senat vrhovnega sodišča danes zavrnil njene ugovore in potrdil odločitev, da ne sme sodelovati na volitvah v dumo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev sodišča ruskim volivcem, ki nasprotujejo več kot štiri leta trajajoči vojni v Ukrajini, onemogoča, da bi jeseni na parlamentarnih volitvah glasovali za edino protivojno stranko v Rusiji.

Medtem ko je vrhovno sodišče odločalo o pritožbi Jabloka je policija pred stavbo sodišča pridržala več deset podpornikov stranke, ki so želeli biti navzoči na obravnavi, in jih odpeljala na bližnje policijske postaje, je za neodvisni časopis Novaya Gazeta dejal vodja moskovske podružnice stranke Kiril Gončarov. Po njegovih besedah so bili nekateri medtem že izpuščeni na prostost, povzema AFP.

Sodišče na severozahodu Rusije pa je danes na 11 let in en mesec zapora obsodilo podpredsednika stranke Jabloko Leva Šlosberga. FOTO: Olga Maltseva/Afp

Ribakov je v sodni dvorani pridržanja podpornikov označil za »ustrahovanje«, še poroča AFP.

Sodišče v Pskovu na severozahodu Rusije pa je danes na 11 let in en mesec zapora obsodilo podpredsednika stranke Jabloko Leva Šlosberga. Kazen bo moral odslužiti v kazenski koloniji. Sodišče ga je obsodilo zaradi komentarjev, v katerih je kritiziral rusko ofenzivo v Ukrajini, in zaradi lažnih izjav, katerih namen naj bi bil diskreditacija ruske vojske.

S tem ko je večina nasprotnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina zaprtih, v izgnanstvu ali mrtvih, je Jabloko edina liberalna stranka, ki še vedno deluje v Rusiji.