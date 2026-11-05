Russell Brand spoznan za krivega posilstva in spolnih napadov

Britanski igralec in komik Russell Brand je bil na sodišču v Londonu spoznan za krivega enega posilstva in treh spolnih napadov, drugih dveh obtožb pa ga je sodišče oprostilo. Po razglasitvi sodbe je ostal v priporu, poroča britanski BBC.

Kazniva dejanja naj bi jih 51-letni Brand zagrešil v desetletnem obdobju svoje kariere v svetu zabave, med letoma 1999 in 2009. Med drugim mu je tožilstvo očitalo spolne napade v baru in televizijskem studiu ter posilstva ženske na njegovem takratnem domu.

Tisti, ki ga poznajo, ga opisujejo kot očarljivega manipulatorja, ki se je pogosto razjezil in začel groziti, kadar ni dobil tistega, kar je hotel. Njegov odnos do žensk opisujejo kot izjemno nesprejemljiv, poroča BBC.

Višji tožilec David Roberts je povedal, da je Brand znal izkoristiti svoj status in slavo, tako se je približal ženskam in jih spolno zlorabil. Sodnik Joel Bennathan pa je komentiral, da je bil primer zelo dobro pripravljen in povedal, da zaporniška kazen zagotovo ne bo kratka.

Po razglasitvi sodbe je po poročanju medijev hodil mirno in kazal le malo čustev. Njegove žene Lauro Gallacher , s katero sta poročena od leta 2017, medtem ni bilo na javnem delu sodne obravnave.