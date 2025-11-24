Rutinirano pobijanje civilistov v času prekinitve ognja

Petinštirideset dni po začetku veljavnosti prekinitve ognja je na območju Gaze nemogoče govoriti o zatišju, kaj šele o miru. Izraelske okupacijske sile, ki – za tako imenovano rumeno črto – nadzirajo približno 58 odstotkov ozemlja palestinske enklave, vsak dan nadaljujejo napade ob celotni Gazi. Do zdaj je Izrael že več kot petstokrat prekršil dogovor o prekinitvi ognja, obenem izraelske sile nadaljujejo sistematično rušenje palestinske infrastrukture in spreminjanje Gaze v območje, na katerem življenje še dolgo ne bo več mogoče.

Med prekinitvijo ognja je izraelska vojska v Gazi ubila najmanj 342 ljudi, obenem je zaostrila napade na okupiranem Zahodnem bregu, kjer se izraelske skrajno desne oblasti pripravljajo na skorajšnjo uradno aneksijo ukradenega palestinskega ozemlja. Obenem izraelska vojska ponovno bombardira cilje v južnem Libanonu in Bejrutu, kjer je bil v nedeljo v letalskem napadu ubit Hajtam Ali Tabtabaj, eden izmed voditeljev sicer oslabljenega šiitskega gibanja Hezbolah.

Osem dni zatem, ko je varnostni svet Združenih narodov sprejel resolucijo o Gazi (2803), ki je podprla »mirovni načrt« ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se ta odločitev mednarodne skupnosti niti malo ne kaže »na terenu«. Humanitarna pomoč zaradi izraelskih omejitev v sestradano in porušeno palestinsko enklavo še vedno prihaja v premajhnih količinah, enako velja za gradbeni material in težko mehanizacijo. Ob tem, da izraelska okupacijska vojska še naprej kontinuirano ubija civiliste in več kot polovico Gaze obravnava kot de facto izraelsko ozemlje, tudi »mirovni načrt« ostaja v prvi fazi.