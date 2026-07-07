Rutte: Članice Nata bodo v zaščito pred droni vložile 35 milijard evrov

Članice Nata bodo v petih letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev (35 milijard evrov), je danes na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar Nata Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še za več deset milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka.

Visoki predstavniki članic Nata ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in ZDA, tudi dveh slovenskih, so se pred začetkom vrha zbrali na forumu, na katerem so naznanili pobude na področju obrambnih zmogljivosti v vrednosti več deset milijard evrov.

Članice Nata bodo po Ruttejevih besedah do konca leta 2027 izurile petkrat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo zdaj. Kot je pojasnil generalni sekretar, jim bo zavezništvo pri tem zagotovilo podporo v okviru pobude za urjenje pilotov vojaških zrakoplovov, ki jo bodo razširili na brezpilotnike.

»Gradimo robustno protidronsko zaščito za zaznavanje, identifikacijo in nevtralizacijo dronov. Tako varujemo milijardo naših državljanov pred celotnim spektrom groženj, ki jih predstavljajo brezpilotni letalniki,« je povedal Rutte in spomnil na vdore dronov v vzhodne članice zavezništva, večinoma povezane z rusko agresijo na Ukrajino.

Droni in obramba pred njimi so postali eden najpomembnejših načinov sodobnega vojskovanja. Na fotografiji: predstavniki medijev pred turškim brezpilotnikom na forumu v Ankari. FOTO: Yves Herman/Reuters

Predstavniki posameznih držav in podjetij so na forumu naznanili še več drugih pobud, namenjenih skupnemu vlaganju v proizvodnjo obrambnih zmogljivosti, ki so vredne več deset milijard evrov. V sisteme zračne obrambe bodo vložile 26,3 milijarde evrov.

Danes predstavljene pobude – Slovenija se na novo ni pridružila nobeni od njih – so namenjene še razvoju novih zmogljivosti v vesolju, zagotavljanju kritičnih surovin in posodobitvi zmogljivosti za opozarjanje in nadzor iz zraka.

Generalni sekretar je napovedal zamenjavo letal za opozarjanje in nadzor ameriškega proizvajalca Boeing z letali kanadskega podjetja Bombardier, na katera bodo nameščeni sistemi švedskega Saaba GlobalEye. Več članic namerava skupaj kupiti deset letal s Saabovim sistemom, je dejal Rutte, pri čemer vrednosti ni razkril.

Več članic Nata namerava skupaj kupiti deset letal s Saabovim sistemom GlobalEye. Na fotografiji (z leve proti desni): generalni sekretar Nata Mark Rutte v družbi predsednika in izvršnega direktorja Saaba Micaela Johanssona ter švedskega premiera Ulfa Kristerssona na forumu obrambne industrije v Ankari. FOTO: Yves Herman/Reuters

Z danes predstavljenimi pobudami članice po njegovih besedah kažejo, da že uresničujejo zaveze z lanskega vrha v Haagu, da bodo naložbe v obrambo in varnost do leta 2035 zvišale na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) ter okrepile proizvodne zmogljivosti Natove obrambne industrije.

Uresničevanje zavez z vrha na Nizozemskem bo sicer v ospredju dvodnevnega zasedanja voditeljev v Ankari, ki se bo začelo drevi z večerjo. Predsedniki vlad in držav članic Nata, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo govorili tudi o nadaljnji podpori Ukrajini.