Ruttejeva najtežja pot v Washington

V znamenju tega, kaj prihaja, smo bili nedavno priča trku dveh nacionalizmov, ameriškega in italijanskega. Italijanska premierka Giorgia Meloni je govorila o prioritetni obrambi nacionalnega interesa svoje države, predsednik Donald Trump pa jo je grobo napadel zaradi nasprotovanja uveljavljanju interesov ZDA. Republikanski prvak prepovedi pristajanja in preletov ameriških vojaških letal, udeleženih v vojni proti Iranu, ne bo odpustil niti drugim članicam Nata.

Tudi Evropa spoznava, da Trumpova Amerika ni več ista prijateljica kot v času hladne vojne. Predsednik je zase zahteval »kos ledu«, kot je imenoval dansko avtonomno območje Grenlandija. Danska je članica Nata in ZDA na Grenlandiji že imajo vojaško oporišče, Trump pa je prepričan, da samo s tem ni mogoče preprečiti ruskih in kitajskih ambicij na Arktiki. Spomnil je, da brez ameriške zasedbe največjega otoka na svetu med drugo svetovno vojno ne bi mogli obraniti Evrope. Evropska unija, nasprotno, temelji na spoštovanju suverenosti držav.