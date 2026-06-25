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    Svet

    Ruttejeve izjave razburile, Iran Nato obtožil sokrivde v vojni

    Obrambno ministrstvo v Rimu je dejalo, da so njegove izjave poslale »popolnoma zavajajoče sporočilo«.
    Generalni sekretar Nata Mark Rutte. FOTO: Evan Vucci/Reuters
    Galerija
    Generalni sekretar Nata Mark Rutte. FOTO: Evan Vucci/Reuters
    STA
    25. 6. 2026 | 09:41
    5:22
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    Iran je danes obtožil Nato sokrivde v »nezakoniti agresivni vojni«, ki sta jo proti islamski republiki začela ZDA in Izrael. Teheran se je s tem odzval na izjave generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja, ki je dejal, da so evropske zaveznice med vojno podpirale ZDA in da je iz evropskih oporišč vzletelo na stotine ameriških letal.

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    Ko ni jasnega poraženca, so lahko vsi zmagovalci

    Rutte je med obiskom v ZDA v torek zvečer dejal, da je »500 ameriških letal vzletelo iz ameriških oporišč v Italiji«, da bi podprli skupno izraelsko-ameriško vojaško operacijo Epski bes (Epic Fury), ki se je začela 28. februarja.

    Prvi mož Nata je tudi povedal, da je Romunija med vojno proti Iranu zmanjšala število komercialnih letov, da bi naredila prostor za oskrbo z gorivom letal, uporabljenih v operaciji, ameriška letala pa so med konfliktom iz evropskih oporišč opravila med 4000 in 5000 poletov.

    Rutte je s tem odgovoril na kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun zaveznikov, ki da v vojni niso podprle ZDA.

    Trump je v sredo Rutteju v Beli hiši povedal, da so ga članice zavezništva, ki niso podprle njegove vojne proti Iranu, »razočarale«. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei pa je danes obsodil priznanje generalnega sekretarja Nata o »aktivni sokrivdi« v »nezakoniti vojni«.

    »To je jasno in obsodbe vredno priznanje aktivne sokrivde Nata v nezakoniti agresivni vojni proti suvereni državi članici ZN,« je zapisal na omrežju X. »Generalni sekretar Nata je izrecno označil Italijo in Romunijo kot udeleženki v agresiji proti Iranu,« je še dejal Bagei.

    Italija se je v sredo hitro ogradila od Ruttejevih izjav. Obrambno ministrstvo v Rimu je dejalo, da so njegove izjave poslale »popolnoma zavajajoče sporočilo«, saj da je Italija ZDA dovolila le uporabo svojih oporišč za tehnične in logistične lete, ne pa za bojne misije.

    Konfliktom na Bližnjem vzhodu ni videti konca. FOTO: Ahmad Al-rubaye/Afp
    Konfliktom na Bližnjem vzhodu ni videti konca. FOTO: Ahmad Al-rubaye/Afp

    Rutte zatrdil, da so evropske zaveznice pomagale v vojni proti Iranu

    Mark Rutte je v sredo med obiskom v Beli hiši skušal omiliti napetosti med Washingtonom in evropskimi zavezniki po nedavni vojni z Iranom, kar je med drugim skušal doseči z laskavimi izjavami na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

    Med srečanjem, ki je potekalo pred novinarji, čeprav je bilo uradno napovedano kot zaprto, je Trump znova kritiziral nekatere članice Nata in poudaril, da od zaveznikov ne pričakuje denarja, temveč zvestobo. Po njegovih besedah ZDA nosijo glavno breme obrambe zavezništva in se nenehno zavzemajo za evropske partnerice.

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    Trumpov mirovni dogovor poln ameriških koncesij Iranu

    Rutte se je na očitke odzval z zagotovilom, da so evropske države med vojno z Iranom podpirale ZDA. Opozoril je, da je pred sklenitvijo premirja več tisoč ameriških vojaških letal vzletelo iz evropskih oporišč, brez katerih bi bilo ameriško vojaško delovanje precej težje.

    Generalni sekretar je Trumpu predstavil tudi podatke o povečanih obrambnih izdatkih evropskih držav in Kanade ter o evropskih naložbah v ZDA, ki po njegovih besedah podpirajo skoraj 200.000 delovnih mest.

    Trump je med srečanjem napovedal tudi udeležbo na julijskem vrhu Nata v Ankari, kamor ga je povabil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Dejal je, da se bo srečanja udeležil iz spoštovanja do Erdogana, ki ga je označil za prijatelja. Na vprašanje o morebitni prodaji lovcev F-35 Turčiji je odgovoril, da razmišlja o koraku, ki bo turškega predsednika zelo razveselil.

    Marco Rubio. FOTO: Eric Lee/Reuters
    Marco Rubio. FOTO: Eric Lee/Reuters

    Ameriški podpredsednik JD Vance je medtem pojasnil, da vlada skupaj s Pentagonom preverja, ali Turčija izpolnjuje vse zakonske pogoje za nakup letal F-35.

    Trump se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označil za pogumnega voditelja. Dejal je, da Ukrajina kljub velikim izgubam na obeh straneh konflikta še vedno vztraja in da se Zelenski za zdaj uspešno upira ruski agresiji.

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    Islamska republika je preživela, sledi utrjevanje režima

    Trump je na srečanju komentiral tudi britansko politiko. Za novoizvoljenega laburističnega poslanca in dosedanjega župana Manchestra Andyja Burnhama, ki ga nekateri omenjajo kot možnega prihodnjega britanskega premierja, je dejal, da ga ne pozna, dodal pa, da naj bi bil po njegovih informacijah izrazito liberalen.

    Prav tako je kritiziral uspeh progresivnih kandidatov na demokratskih strankarskih volitvah v New Yorku in ocenil, da »ideje socializma in komunizma v zgodovini nikoli niso bile uspešne«.

    Cene nafte so se v medtem današnjem azijskem trgovanju vnovič znižale. Cena nafte brent je padla pod raven, ki jo je dosegla na predvečer začetka vojne na Bližnjem vzhodu.

    Vlagatelji ostajajo optimistični glede poteka pogovorov za končanje konflikta med ZDA in Iranom ter nadaljnjih plovb tankerjev skozi Hormuško ožino.

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