Ryan Routh spoznan za krivega poskusa atentata na Trumpa

Ryan Routh, ki je bil obtožen poskusa atentata na Donalda Trumpa, je bil spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice. 59-letnik je nameraval ustreliti sedanjega predsednika ZDA, ko je lansko leto igral golf na svojem posestvu na Floridi. To je bil drugi poskus atentata na Trumpa med njegovo drugo volilno kampanjo.

Ryan Wesley Routh je bil aretiran na Floridi. FOTO: Handout/AFP

Routh, ki se je na zveznem sojenju v Fort Pierceu na Floridi zastopal sam, kljub temu, da nima pravne izobrazbe, se je neuspešno branil petih obtožb, vključno z obtožbo poskusa atentata na pomembnega predsedniškega kandidata, napada na zveznega uradnika, posedovanja strelnega orožja in streliva kot zločinec ter posedovanja strelnega orožja z izbrisano serijsko številko, poroča CNN.

Routh naj bi si v bližini šeste zelenice golf kluba Trump International ustvaril »ostrostrelsko gnezdo«, vendar na Trumpa ni nikoli ustrelil. Aretirali so ga, ko je zbežal s prizorišča.

Porota ga danes je spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. Routhu grozi dosmrtni zapor, kazen pa mu bo izrekla zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump v času svojega prvega predsedniškega mandata.