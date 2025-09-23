Ryan Routh spoznan za krivega poskusa atentata na Trumpa

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ryan Routh, ki je bil obtožen poskusa atentata na Donalda Trumpa, je bil spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice. 59-letnik je nameraval ustreliti sedanjega predsednika ZDA, ko je lansko leto igral golf na svojem posestvu na Floridi. To je bil drugi poskus atentata na Trumpa med njegovo drugo volilno kampanjo.
Routh naj bi si v bližini šeste zelenice golf kluba Trump International ustvaril »ostrostrelsko gnezdo«, vendar na Trumpa ni nikoli ustrelil. Aretirali so ga, ko je zbežal s prizorišča.
Porota ga danes je spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. Routhu grozi dosmrtni zapor, kazen pa mu bo izrekla zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump v času svojega prvega predsedniškega mandata.
Komentarji