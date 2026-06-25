Ryanair po preiskavi spreminja pravila sedenja za družine

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je spremenil svojo politiko dodeljevanja sedežev družinam, potem ko je britanski varuh konkurence uvedel preiskavo zaradi zaračunavanja sedežev staršem, ki želijo sedeti ob svojih otrocih, poroča Guardian.

Po novem bodo odrasli po prijavi na let brezplačno prejeli sedeže ob svojih otrocih, vendar praviloma v zadnjem delu letala. Tudi otrokom na isti rezervaciji bodo sedeži dodeljeni brez dodatnega plačila. Potniki, ki želijo sedeže izbrati že ob rezervaciji, denimo v sprednjem delu kabine, bodo morali še naprej plačati pristojbino za rezervacijo sedeža.

Pri Ryanairu spremembo opisujejo kot »manjšo prilagoditev politike«. Še pred dvema tednoma so preiskavo britanskega urada za konkurenco in trge (CMA) označili za neutemeljeno.

Glavni izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je ostro kritiziral odločitev regulatorja. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Do zdaj je moral vsak odrasli, ki je potoval z otrokom, starim od dveh do enajst let, plačati obvezno rezervacijo družinskega sedeža, medtem ko so lahko do štirje otroci sedeli ob njem brez dodatnega stroška. Kot navaja Guardian, je pristojbina običajno znašala okoli osem britanskih funtov v eno smer.

Prav zaradi te prakse je CMA sprožil preiskavo, da bi ugotovil, ali je Ryanair ravnal v skladu z zakonodajo o varstvu potrošnikov. Regulator je ob tem ugotovil, da je bil Ryanair edini večji letalski prevoznik, ki leti iz Združenega kraljestva in je družinam zaračunaval takšno pristojbino.

Glavni izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je ostro kritiziral odločitev regulatorja. Dejal je, da je bila dosedanja politika družinskega sedenja po njegovem mnenju »najbolj napredna in pregledna v Evropi«, CMA pa da namesto spodbujanja konkurence in nižjih cen podjetje sili v prevzem manj pregledne prakse, ki jo uporabljajo druge letalske družbe.

O'Leary je dodal, da bo Ryanair spremembe uvedel, ker ne želi izgubljati časa z razlaganjem regulatorjem, zakaj meni, da je bila prejšnja ureditev v najboljšem interesu potrošnikov. Po njegovih besedah bodo morale družine po novem na razporeditev sedežev počakati do prijave na let, večja pa je tudi verjetnost, da bodo sedele v zadnjem delu letala.

Kljub spremembam pri Ryanairu trdijo, da nova politika ne bo vplivala na prihodke družbe, še poroča Guardian.