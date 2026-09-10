Ryanair zanika obtožbe Srba, da ga je posesalo skozi okno

Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je zanikal navedbe, da je bil potnik na julijskem letu zaradi nenadne dekompresije deloma potegnjen skozi razbito okno letala, poroča Guardian.

Na Ryanairovem letu iz Grčije v Nemčijo se je razbilo okno in Ljubiša Karović, je bil pri tem hudo poškodovan. Karovićev odvetnik je dejal, da so srbskega poslovneža potegnili nazaj, potem ko sta mu bili glava in desna roka zaradi nenadne razpršitve tlaka posrkani skozi okno.

Karović je v intervjuju povedal, da je bil privezan in da ga je ravno to rešilo, njegova žena pa je dodala, da je pri reševanju pomagal še en potnik. Storil je vse, da bi rešil njenega moža, nato je poskušal še zablokirati okno s torbo in kovčkom, kar je bilo uspešno.

O'Leary se brani s trditvijo, da je bil potnik posrkan proti odprtini, skozi njo pa ni šel noben del telesa. Ne poskuša zmanjšati resnosti incidenta, čaka še na končno poročilo NTSB-ja.

Preiskavo vodi Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) v ZDA, vpleteni so Boeing 737, proizvajalec motorjev GE in Ryanair.

Ljubiša Karović je bil hudo poškodovan, FOTO: Safari Reports

Dodatne težave pri Ryanairu

O'Learyjevevi komentarji so bili podani pred letno skupščino delničarjev, na kateri je približno tretjina delničarjev glasovala proti najnovejšemu plačnemu paketu, ki bi bil vreden do 150 milijonov evrov.

Poleti dogovorjeni paket, bi mu omogočil pridobitev opcij na 10 milijonov delnic, če bo dosegel zastavljene cilje glede dobička in cen delnic ter ostal na čelu irskega letalskega prevoznika do leta 2032.

Glasovanje naj bi ta dogovor potrdilo, rezultati pa bodo objavljeni pozneje.

Letalska družba prav tako zanika obtožbe zračne kontrole Nats glede torkovega izpada, ki je povzročil motnje v potovanju več sto tisoč potnikov, prišlo je tudi do odpovedi več kot 2100 letov.

Direktor družbe Nats Martin Rolfe je za BBC dejal, da kaj takega v 50 letih delovanja še niso doživeli. O'Leary ga je obtožil, da laže in da hoče rešiti svojo kožo.

Vzrok naj bi bil nepravilen načrt dela, podobno težava se je pojavila že leta 2023. Nats je pojasnil, da je v njihovem sistemu prišlo do težav pri procesiranju letov, ampak ni šlo za isto napako kot v letu 2023.

Kar je še dodatno razburilo javnost, so bile O'Learyjeve izjave, da so njegovi tekmeci »posiljevalci«. Po njegovem mnenju so ljudje obupani, ker so visoko cenovne letalske družbe predrage zanje in morajo zato leteti z Ryanairom.

V svoji izjavi je večkrat uporabil izraz »visoko cenovni posiljevalci«, kar je po njegovem mnenju popolnoma sprejemljivo.