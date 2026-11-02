Ryanair razmišlja tudi o zamrznitvi plač zaposlenih

Vodstvo irskega nizkocenovnika Ryanair je že konec septembra sporočilo, da zaradi naraščajoče cene nafte načrtuje dvig cen vozovnic, po novem pa naj bi razmišljali tudi o zmrznitvi plač, poroča BBC. V družbi pričakujejo, da bodo cene goriva ostale visoke »globoko v leto 2027«, razen če bo konflikt med ZDA, Izraelom in Iranom kmalu končan.

Ryanair napoveduje, da bi se lahko njegovi stroški za gorivo kratkoročno povečali za dve milijardi evrov, ob tem pa pričakujejo, da se bodo letalske vozovnice v Evropi podražile, s čimer bi vsaj deloma pokrili višje stroške.

Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je prejšnji mesec napovedal, da bodo družba in drugi letalski prevozniki prihodnje leto vozovnice podražili za 15 do 20 odstotkov. »V prihodnjih 12 mesecih bomo po mojem mnenju v Evropi priča največjemu zvišanju cen letalskih vozovnic v zgodovini. Vprašanje je, ali bodo podražitve vozovnic zadostovale za pokritje občutno višjih stroškov nafte. Mislim, da ne,« je dejal.

Kljub podražitvam vozovnic pa v družbi ocenjujejo, da ukrep ne bo dovoljšen za poravnavo škode in zato preučujejo več ukrepov, med katerimi je denimo tudi »začasna zamrznitev plač.«

BBC je za komentar zaprosil sindikat Unite, ki zastopa zaposlene pri Ryanairu. Letalska družba je sporočila, da se je njen dobiček pred obdavčitvijo v šestih mesecih do konca septembra zmanjšal za 16 odstotkov, na 2,4 milijarde evrov, glavni razlog pa so bili višji stroški goriva.

Pri Ryanairu so pojasnili, da so sicer 80 odstotkov potrebnega goriva kupili vnaprej po vnaprej dogovorjenih cenah oziroma se pred podražitvami zavarovali s finančnimi instrumenti, vendar se je cena preostale količine goriva podvojila.

Cene letalskega goriva so se letos močno zvišale zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, ki je občutno zmanjšala dobavo predelanih naftnih derivatov iz zalivskih držav in povečala konkurenco za gorivo iz drugih delov sveta.