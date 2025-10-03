S 400 droni in 35 raketami nad plinovode, poginilo tudi 13.000 prašičev

Rusija je ponoči z droni in raketami napadla energetsko infrastrukturo v več delih Ukrajine, predvsem v osrednji regiji Poltava in v Harkovu na vzhodu, so danes sporočile ukrajinske sile. Po podatkih lokalnih oblasti so bili v regiji Harkov ranjeni trije ljudje, v požaru na farmi pa je poginilo 13.000 prašičev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O škodi zaradi ruskih napadov so poročali tudi iz ukrajinskih regij Sumi, Dnipropetrovsk in Odesa ter z območja Kijeva. Ukrajinsko ministrstvo za energetiko je sporočilo, da so bili tarča tudi plinovodi.

Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija napade izvedla z okoli 400 brezpilotniki in 35 različnimi raketami. Na 15 lokacijah je padlo 18 raket in 78 bojnih dronov, njihove razbitine pa so padle še na šestih drugih lokacijah.

Rusko obrambno ministrstvo pa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa danes sporočilo, da je protizračna obramba na območju Rusije ponoči prestregla in uničila 20 ukrajinskih brezpilotnikov.

Energija že obnovljena

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je v sporočilu na aplikaciji Telegram zapisala, da je bila električna energija v celoti obnovljena v dveh območjih mejne regije Sumi, ki so ju ponoči prizadeli ruski napadi. Popravila so potekala tudi v sosednji regiji Černigov, kjer je po sredinih ruskih napadih brez elektrike ostalo več kot 300.000 odjemalcev.

V severnem mestu Slavutič, ki meji na zaprto jedrsko elektrarno Černobil, je Sviridenko povedala, da so bile ključne infrastrukturne točke znova priključene na omrežje, ekipe pa so upale, da bodo kmalu obnovile elektriko za preostanek mesta.

Sredin napad z dronom na Slavutič je za tri ure prekinil oskrbo z elektriko tudi v Černobilski elektrarni, vključno z novo zaščitno zgradbo, postavljeno leta 2016, ki preprečuje uhajanje sevanja. Četrti reaktor v Černobilski elektrarni je eksplodiral leta 1986 v najhujši jedrski nesreči v civilni zgodovini.

Ukrajina z napadom na rafinerijo?

Medtem je guverner ruske Orenburške regije Jevgenij Solncev v petek sporočil, da so ukrajinski droni poskušali napasti neimenovani industrijski obrat v mestu Orsk, blizu meje s Kazahstanom. Poudaril je, da na kraju dogodka ni bilo žrtev in da delo v obratu poteka normalno, čeprav tam še vedno posredujejo službe za nujne primere.

Na družbenem omrežju Telegram so bili objavljeni nepreverjeni posnetki, ki prikazujejo, kako nekaj trči v obrat, ki je bil prepoznan kot rafinerija Orsknefteorgsintez v mestu Orsk.

Ukrajina je v zadnjih dveh mesecih okrepila napade na ruske rafinerije, da bi poskušala zmotiti oskrbo z gorivom in Moskvi odvzela pomembne vire financiranja.