    Svet

    S člani flotilje ravnali kot z živalmi, deportirali tudi Greto Thunberg

    Deportirani člani flotilje Global Sumud poročajo o fizičnem in psihičnem trpinčenju med pridržanjem v Izraelu.
    Okoljska aktivistka Greta Thunberg ob prihodu na atensko letališče po deportaciji iz Izraela. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
    Okoljska aktivistka Greta Thunberg ob prihodu na atensko letališče po deportaciji iz Izraela. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
    Gašper Završnik
    6. 10. 2025 | 19:07
    6. 10. 2025 | 20:17
    5:19
    Z vzkliki, palestinskimi zastavami in kefijami so podporniki­ in svojci sinoči na madridskem­ letališču pričakali približno 20 udeležencev humanitarne flotilje za Gazo, ki jih je Izrael po večdnevnem pridržanju deportiral. Aktivisti – večinoma španski državljani – so ob prihodu domov pripovedovali o fizičnem in psihičnem nasilju izraelskih oblasti. Pričevanja so podobna opisom članov flotilje Global Sumud, ki jih je judovska država izgnala pred tem.

    S krova flotilje proti Gazi: Ne bomo se pustili ustrahovati vojnim zločincem

    »Pretepali so nas, vlekli po tleh, zavezali so nam oči, zvezali noge in roke, nas zaprli v kletke ter poniževali,« je medijem po pristanku v Madridu povedal španski politolog in pravnik Rafael Borrego. S podobnim tonom je dogajanje v Izraelu­ opisal poslanec v valencijskem regionalnem parlamentu Juan Bordera, ki je tako kot Borrego proti Gazi iz Barcelone odplul konec avgusta. »Približno sem vedel, s čim se bomo morali spoprijeti, pa vendar je to, kar smo doživeli, preseglo najhujša pričakovanja.«

    Ko so ugasnile kamere

    Psihično in fizično trpinčenje udeležencev flotilje naj bi eskaliralo, ko je izraelska vojska po zajetju okoli 40 plovil v mednarodnih vodah blizu Gaze več kot štiristo aktivistov odložila v pristanišču Ašdod. Po pripovedovanju sodelujočih pri misiji, katere cilj je bil prebiti izraelsko blokado palestinske enklave in izčrpanim prebivalcem dostaviti humanitarno pomoč, so se vojaki sprva vedli »razmeroma zadržano« – verjetno tudi zato, ker je bilo dogajanje na krovu mogoče spremljati v živo prek spleta. Ko so se kamere ugasnile, so se, kot pravijo, razmere na kopnem zaostrile.

    Člani flotilje ob prihodu na madridsko letališče Barajas v nedeljo zvečer. FOTO: Thomas Coex/Afp
    Člani flotilje ob prihodu na madridsko letališče Barajas v nedeljo zvečer. FOTO: Thomas Coex/Afp

    »Sedem ur smo imeli zvezane roke za hrbtom, ponoči smo sedeli na asfaltu, medtem ko se je [okrog nas] sprehajal radikalni minister [za nacionalno varnost Itamar] Ben Gvir,« je dejal Borrego in dodal, da so jim zaplenili »skoraj vse osebne predmete«.

    Izživljanje nad aktivisti se je s prevozom v zapor stopnjevalo. Poročali so o različnih oblikah mučenja: od odtegovanja spanca, merjenja z orožjem v glavo in prsi do zastraševanja s psi. Kroničnim bolnikom so odrekli nujna zdravila, tudi inzulin za diabetike. »Rekli so nam, da nimajo zdravnikov za živali,« je dodal Borrego.

    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    »Bili smo v zaporu z najvišjo stopnjo varnosti, v katerem niso spoštovali naših pravic – bili smo žrtve nasilja in ponižujočega ravnanja,« je ob prihodu domov v nedeljo zvečer poudarila ena od najprepoznavnejših udeleženk flotilje Global Sumud Ada Colau. Nekdanja županja Barcelone je novinarjem dejala, da je bilo v njeni celici »natrpanih« približno 15 žensk, na steni je bila velika fotografija opustošene palestinske enklave, na kateri je v bilo v arabščini pripisano »Dobrodošli v novi Gazi«.

    Sinoči sta se v Barcelono vrnila tudi nekdanja županja mesta Ada Colau in politik iz vrst regionalne katalonske stranke ECR Jordi Coronas. FOTO: Lluis Gene/Afp
    Sinoči sta se v Barcelono vrnila tudi nekdanja županja mesta Ada Colau in politik iz vrst regionalne katalonske stranke ECR Jordi Coronas. FOTO: Lluis Gene/Afp

    Čeprav so bili izpostavljeni surovemu in ponižujočemu ravnanju, so deportirani aktivisti hoteli usmeriti pozornost predvsem na dogajanje v Gazi in na tovariše, ki so ostali v izraelskih zaporih. Ob tem je bilo večkrat slišati retorično vprašanje, kako ravnajo šele z zaprtimi Palestinci, če že članom flotilje, ki prihajajo iz zavezniških držav, ob vsem zunanjem pritisku ni bilo prizaneseno.

    Deportacije v valovih

    Med prvimi, ki so bili pretekli petek izpuščeni iz izraelskega pridržanja, so bili štirje italijanski (evropski) poslanci. Dan pozneje je v Istanbul prispela še skupina 137 deportiranih aktivistov. Več jih je spregovorilo o nehumanem ravnanju izraelskih oblasti. »Z nami so ravnali kot z živalmi,« je povedal Paolo Romano, deželni svetnik Demokratske stranke iz Lombardije, ki se je v soboto zvečer vrnil domov. V Italiji so že vložili kazenski ovadbi proti izraelskim oblastem – zaradi nezakonitega pridržanja v mednarodnih vodah in kršenja človekovih pravic med aretacijami članov flotilje.

    Do Grete Thunberg v izraelskem priporu nasilni

    Izrael je danes sporočil, da je deportiral še 171 udeležencev humanitarne misije, med njimi tudi švedsko okoljsko aktivistko Greto Thunberg, s katero naj bi v zaporu po nekaterih pričevanjih ravnali še posebej brutalno. V izraelskem pridržanju je po poročanju AFP ostalo še 138 udeležencev flotilje.

     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

