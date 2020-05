S fotošopom pretentali enega najbogatejših zemljanov

Nemško družinsko podjetje Walter Schulz, ki se ukvarja z izdelavo cevi, se je znašlo v preiskavi in sodnih postopkih, ker je domnevno ponaredilo naročila, ki so četrtega najbogatejšega zemljana, ameriškega milijarderja Warrena Buffeta, prepričala, da je podjetje dovolj uspešno, da je zanj februarja leta 2017 prek korporacije Precision Castparts odštel kar 800 milijonov evrov.



A nemudoma po prevzemu je novi lastnik prejel svarilo anonimnega žvižgača, da slika v podjetju ni tako rožnata. V preiskavi se je hitro izkazalo, da je proizvajalec jeklenih cevi iz zahodnonemškega mesteca Krefeld s 450 zaposlenimi vse prej kot uspešno hitrorastoče podjetje. Nasprotno, pestile so ga hude finančne težave, grozil mu je celo bankrot, poroča britanski časnik Guardian.



Aprila letos je arbitražno sodišče v New Yorku razsodilo, da je podjetje investitorje sistematično zavajalo, najverjetneje pa tudi ponarejalo dokumente. Nemški časopis Handelsblatt poroča, da so bile številke v dokazilih o visokih letnih profitih podjetja ponarejene s preprosto uporabo programa za urejanje fotografij photoshop. Najmanj 47 pogodb, s katerimi je Wilhelm Shulz ustvaril videz uspešnega podjetja, je domnevno ponarejenih.



Ameriško sodišče je presodilo, da je bilo nemško podjetje ob prevzemu preplačano za kar 643 milijonov evrov. Wilhelm Shulz, za katerega je Buffetova korporacija plačala 800 milijonov, jih je bil, po mnenju sodišča vreden »le« 157. Preplačano vsoto mora prodajalec vrniti kupcu, je sklenilo sodišče. A predstavniki nemškega podjetja se z odločitvijo ne strinjajo: »Nad odločitvijo sodišča smo razočarani, naši odvetniki iščejo nadaljnje pravne možnosti,« so iz podjetja, ki je zanikalo, da bi bil kupec kakorkoli oškodovan, dejali za Rheinische Post.



S primerom se ukvarja tudi nemško sodišče v Düsseldorfu, ki zaradi suma ponarejanja preiskuje več nekdanjih menedžerjev podjetja iz Krenfelda.



Vendar pa je vse prej kot gotovo, da bo Precision Castparts, korporacija pod okriljem Buffetove krovne družbe Berkshire Hathaway, dobila nazaj domnevno preplačani denar. Po sodbi so štiri podjetja v lasti družine Shulz razglasila bankrot. Tega denarja najverjetneje niti nimajo več, saj so velik del, po poročanju Handellsblatta več kot 300 milijonov, namenili za odplačilo kreditov nemški banki Commerzbank, ki je tako edini pravi zmagovalec te kupčije.