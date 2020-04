S koronavirusom okužena tudi tigrica v živalskem vrtu v Bronxu

FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Pri malajski tigrici v živalskem vrtu v Bronxu so potrdili okužbo s koronavirusom, poroča mednarodni tisk. Agencija AFP piše, da je za covidom-19 obolela štiriletna tigrica Nadia. Okužbo so v živalskem vrtu potrdili včeraj.Domnevajo, da jo je okužil delavec, ki jo je oskrboval in bil v času njene okužbe sam okužen asimptomatično. Nadja ni edina obolela. Tudi pri njeni sestri Azul, dveh sibirskih tigrih in treh afriških levih so zaznali suh kašelj. Pričakujejo njihovo popolno okrevanje, so najavili v družbi Wildlife Conservation Society, v kateri skrbijo za ta živalski vrt.Nadia in omenjene druge velike mačke so nekoliko izgubile apetit, sicer pa ostajajo v dobri formi, so sporočili iz živalskega vrta. Za test na morebitno okuženost s koronavirusom so se odločili zaradi previdnosti, dodajajo, popolno okrevanje pa pričakujejo, čeprav pravzaprav ne vedo, kako na covid-19 reagirajo velike mačke.Živalski vrt v Bronxu je sicer tako kot preostali trije in akvarij v New Yorku zaprt od 16. marca. V živalskem vrtu v Bronxu so ob novici o njihovih velikih mačkah, ki je prodrla v javnost, sicer ponovili, da z izjemo začetka pandemije na tržnici v Wuhanu ni dokazov, da bi se lahko bolezen z živali prenašala na ljudi.Pred novico o oboleli Nadii v ZDA ni bilo primera živali, ki bi se okužila s koronavirusom, dodajajo. To velja tako za domače kot divje živali. Že okuženim ljudem pa še vedno svetujejo, naj, dokler na to temo ne bo več podatkov, omejijo kontakte z živalmi.Zadnji mesec so sicer o okuženi domači mački poročali iz Belgije ter o dveh psih, ki so bili pozitivni na testih, pa tudi iz Hongkonga. Za vse te živali velja, da so jih okužili lastniki.