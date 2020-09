FOTO:S kulturo in umetnostjo bomo spet našli same sebe

»Jesen je druga pomlad, ko vsak list postane cvet,« je dejal Albert Camus. Posebno kadar je tako nežna. Ko se tako skesano naseli med krošnje in vse barve postanejo tako tople. Jesen je, kot bi to dejal pesnik John Howard Bryant, zadnji in najslajši nasmeh leta. Zlasti po tem, ko se nam je poletje tako neusmiljeno režalo v obraz in nas izzivalo, naj se pretvarjamo, da je vse povsem normalno, medtem ko ni bilo nič niti podobno normalnosti.Ta teden je zaznamoval prihod jeseni. In prav zato, ker z dreves še vedno listi padajo drug za drugim, nas nasmejano sonce prepričuje, naj s polnimi pljuči uživamo ta majceni požirek časa, ...