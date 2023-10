S podnebnimi spremembami se bo migracijski pritisk še stopnjeval

V nadaljevanju preberite:

S 1. oktobrom je Slovenija dobila status opazovalke v varnostnem svetu OZN. S 1. januarjem bo za dve leti postala nestalna članica. Velikemu uspehu slovenske diplomacije morajo slediti rezultati, se zavedajo tudi slovenski diplomati in politiki, ki so se v New Yorku zbrali med splošno razpravo generalne skupščine.