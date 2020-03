S »policijsko uro« in »velikim bratom« proti koronavirusu

»Zahvaljujem se vsem Madžarom, saj je med vojno – in zdaj smo v vojnih razmerah – zaledje enako pomembno kot frontna črta,« je danes izjavil madžarski premier Viktor Orbán, ko je napovedal nove, ostrejše ukrepe proti pandemiji koronavirusa. Več kot 300 okuženih so do včeraj zjutraj odkrili na Madžarskem, umrlo jih je deset, Orbán pa pričakuje, da bo vrhunec pandemije državo dosegel junija ali julija. Kakor so poročali zahodni mediji, bo od sobote naprej na Madžarskem veljala »policijska ura«, a vlada je v petek uvedla zgolj podobne ukrepe, kakor že dlje časa veljajo v sosednji Avstriji: ljudje bodo še vedno lahko zapustili domove, ko se odpravijo na delo, po nakupih, na krajše razgibavanje ali morajo odpeljati otroka v varstvo. Ko bodo zunaj, bodo morali paziti na primerno razdaljo do mimoidočih, spoštovanje novih pravil obnašanja pa bo nadzirala policija, je še napovedal madžarski premier.



Na sosednjem Slovaškem, kjer so doslej odkrili še manj okuženih z novim koronavirusom kakor na Madžarskem, doslej pa po uradnih podatkih zaradi okužbe ni še nihče ni umrl, se bodo proti širjenju pandemije borili tudi tako, da bodo s prisluškovanjem zasebnih mobilnih telefonov nadzirali, kje se gibljejo tisti, ki bi morali biti v karanteni. To je zgolj sledenje mednarodnim izkušnjam, so razlagali predstavniki slovaške oblasti, ko so opisovali ukrepe v Južni Koreji, Singapurju in na Tajvanu, ki so pripomogli k omejitvi pandemije. »Namen zakona, ki ga je predlagala vlada, ni vohunjenje ali prisluškovanje, temveč zaustavitev širjenja virusa,« je povedal podpredsednik parlamenta Juraj Šeliga. Ko je opozicija napadla vlado, da nevarno posega v zasebnost državljanov, ogorčenje pa je bilo zaznati tudi v javnosti, so ukrepe omejili. Po hitrem postopku so sprejeli zakon, ki ponudnikom mobilne telefonije nalaga, da morajo uradu za javno zdravstvo (ÚVZ) posredovati zgolj podatke o tem, kje so se premikali tisti, ki so potrjeno okuženi ali so morali v prisilno karanteno.