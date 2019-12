S spominom na genocid v BiH so si polnili žepe

Ljubljana – Že od zgodnjih jutranjih ur potekajo obsežne hišne preiskave v več mestih v Bosni in Hercegovini, med šestimi osumljenimi je tudi predsednik zveze taboriščnikovPo navodilih in pod vodstvom tožilstva Kantona Sarajevo v treh kantonih na 11 različnih lokacijah potekajo hišne preiskave zaradi suma storitve več kaznivih dejanj , med drugim tudi zlorabe položaja in pooblastil.Kot poročajo mediji v BiH, je osumljenih šest oseb, ki jih tožilstvo bremeni, da so od julija leta 2017 tiskali dvojne vstopnice muzej zločinov proti človečnosti in genocida v Sarajevu in v Mostarju. Vstopnice so prodajali, izkupiček od prodaje pa zadržali zase, so potrdili iz tožilstva sarajevskega kantona.Najbolj prepoznavno ime osumljenca, ki ga obravnavajo kriminalistični akciji, poimenovani »Memori«, je Jasmin Mešković, predsednik Združenja taboriščnikov BiH.