Začasno odpuščeni uslužbenci se vračajo na delo, dobili bodo plače za nazaj

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo podpisal zakon o nadaljevanju financiranja vlade, potem ko ga je nekaj ur prej predstavniški dom kongresa potrdil z 222 glasovi proti 209. Senat je predlog sprejel že v ponedeljek. S tem se je končala doslej najdaljša prekinitev financiranja vlade, ki je trajala 43 dni.

Po Trumpovem podpisu zakona se bodo začasno odpuščeni zvezni uslužbenci vrnili na delovna mesta in dobili plače za nazaj. Še nekaj dni pa naj bi bil oviran letalski promet, ker je veliko kontrolorjev zračnega prometa zavrnilo delo brez plače in si poiskalo druge službe.

Kongres do 1. oktobra ni uspel potrditi proračuna za tekoče leto 2026, republikanci v predstavniškem domu pa so potrdili predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja vlade do konca novembra. Demokrati v senatu so izkoristili možnost obstrukcije in zavrnili potrditev predloga predstavniškega doma brez podaljšanja veljavnosti zdravstvenih subvencij za revne, katerih veljavnost poteče konec leta.

Demokratski filibuster je trajal do nedelje, ko jih je nekaj zmernih z vodjo senatne večine republikancem Johnom Thunom doseglo dogovor o podaljšanju financiranja v zameno za prepoved odpuščanj zveznih uslužbencev do 30. januarja, ponovno zaposlitev odpuščenih od 1. oktobra in financiranja bonov za hrano revnih do konca septembra 2026.

Senat je potem v ponedeljek potrdil predlog zakona, ki začasno podaljšuje financiranje vlade do konca januarja za skoraj vse vladne agencije, za ministrstvo za kmetijstvo in veterane pa do oktobra 2026.

Po podpisu zakona se bodo začasno odpuščeni zvezni uslužbenci vrnili na delovna mesta. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Od Thuna so demokrati za sodelovanje dobili le ustno zagotovilo, da bo senat o zdravstvenih subvencijah glasoval sredi decembra, od predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona pa tega zagotovila niso dobili in demokratska baza je ogorčena zaradi vdaje ter zahteva zamenjavo njihovih kongresnih voditeljev.

»To, kar zahtevajo demokrati, je ropanje davkoplačevalcev v korist zdravstvenih zavarovalnic,« je dejal Johnson o subvencijah, brez katerih se bodo premije za zdravstveno zavarovanje 1. januarja podvojile za več kot 25 milijonov Američanov, poroča televizija ABC.

Gre za zavarovanja v skladu z reformo nekdanjega predsednika Baracka Obame, pri katerem bo denimo mesečna premija, ki danes stane 500 dolarjev, brez subvencij skočila na čez 1000 dolarjev.

Vodja demokratske manjšine Hakeem Jeffries je po glasovanju proti izjavil, da se bodo demokrati še naprej borili za subvencije in znižanje življenjskih stroškov za Američane, navaja ABC.

Za glasovalo tudi nekaj demokratov

Za predlog zakona je v predstavniškem domu kongresa glasovalo tudi nekaj demokratov, nekaj republikancev pa je bilo proti, ker je senat vanj vrinil določilo, da lahko republikanski senatorji tožijo vlado in zahtevajo denarno odškodnino, če je nekdanji posebni tožilec Jack Smith zahteval sodni nalog za dostop do njihovih telefonskih podatkov.

Smith je še lani preiskoval Trumpa zaradi spodbujanja k napadu na kongres 6. januarja 2021. Med preiskavo je dobil sodne naloge za informacije o telefonskih komunikacijah predsednika z republikanskimi senatorji v času napada, s katerim so hoteli Trumpovi privrženci preprečiti potrditev volilne zmage demokrata Joeja Bidna. Smith je moral po izvolitvi Trumpa za drugi predsedniški mandat odstopiti od preiskave.

Določilo o možnosti več sto tisoč dolarjev odškodnine osmim republikanskim senatorjem je ogorčilo tudi republikance na čelu z Johnsonom, vendar pa je ta izjavil, da je imel preveč dela, da bi to uredili še pred glasovanjem. Napovedal je, da bo predstavniški dom kasneje posebej glasoval, da se to določilo odstrani iz zakona.