Sadje iz nezakonitih judovskih naselbin kupujemo v evropskih supermarketih

Štiriletna preiskava centra za pravne spore Global Echo je razkrila zapleten sistem, prek katerega prehranski izdelki, ki izvirajo iz nezakonitih judovskih naselbin na zasedenem palestinskem (Zahodni breg) in sirskem ozemlju (Golanska planota), vstopajo na evropske trge. Izraelska podjetja in uvozniki se pri tem sklicujejo na preferencialni davčni status, rezerviran za izraelsko blago, ki nosi oznake »izraelski izdelek«, ter neveljavna potrdila o ekološki pridelavi in zdravju rastlin, kar je v nasprotju z zakonodajo Evropske unije in Združenega kraljestva. Preiskava razkriva sistemske napake in sokrivdo Evrope pri razlaščanju Palestine. Pomembno vlogo pri uvozu nezakonitega blaga naj bi imela tudi Slovenija.

Global Echo je mednarodna organizacija, specializirana za mednarodno pravo in odgovornost podjetij pri kršitvah človekovih pravic – na palestinskih območjih. Organizacija je v Franciji in Združenem kraljestvu že sprožila pravne postopke, katerih namen je prisiliti oblasti k ukrepanju na podlagi zbranih dokazov »o resnih pravnih napakah«, ki so zbrani v preiskovalnem poročilu, poimenovanem Uvoz okupacije.

»Potrdili smo sume, ki jih palestinske in mednarodne skupine izražajo že desetletja. Blago iz naselij v velikih količinah nezakonito vstopa na evropske trge,« je za Delo povedala Emily Schaeffer Omer-Man, mednarodna odvetnica za človekove pravice in izvršna direktorica organizacije Global Echo. »V skladu z zakonodajo EU in Združenega kraljestva živilski izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin ne smejo prejemati davčnih olajšav, rastlinskih potnih listov ali ekološkega certifikata in na policah supermarketov ne smejo biti označeni z oznako 'izraelski izdelek',« je dodala. Kot je dejala, je zdaj postalo jasno, kako proizvajalci, pakirnice in izvozniki iz nezakonitih naselbin redno spodkopavajo te zakone. »Te prakse kratijo pravice evropskih potrošnikov in proizvajalcev, Palestinci pa plačujejo najvišjo ceno,« je bila jasna.

Utečeni sistem

Avtorji preiskave so pregledali več kot 30.000 dokumentov – vključno z izvoznimi dokumenti, računi, dobavnicami, ekološkimi in fitosanitarnimi certifikati. Ti prikazujejo, kako so kmetijski proizvodi iz nezakonitih judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu in tudi z Golanske planote v Siriji vstopili na evropske trge. Obenem so avtorji širše mednarodne preiskave preverili izraelske vladne podatke o kmetijskih parcelah, izvedli obsežne terenske preiskave in intervjuvali številne strokovnjake iz industrije (med drugim predstavnike izraelskih izvoznih podjetij, pakirnic in proizvajalcev).

Ekipa preiskovalcev organizacije Global Echo je od leta 2017 med drugim pregledala skoraj 6800 pošiljk citrusov (pomaranče, limone, grenivke), datljev, tahinija in drugih svežih pridelkov, ki so prispeli iz Izraela v Evropo. Ugotovili so, da je dobra šestina (17,2 odstotka) pošiljk v EU, Združeno kraljestvo, na Norveško in v Švico prišla iz nezakonitih judovskih naselbin. Avtorji preiskave so poudarili, da je delež nezakonito uvoženih izdelkov zaradi »razširjenega prikrivanja izvora verjetno večji«. Analiza več kot 2000 računov je pokazala, da je bilo za 16,7 odstotka blaga iz nezakonitih judovskih naselbin zaradi preferencialne davčne obravnave navedeno, da je izraelskega izvora. Vrednost teh izdelkov je bila 13,1 milijona evrov.

Od 6800 pošiljk, ki jih je analizirala organizacija Global Echo, jih je bilo 5187 namenjenih trgom v EU. Skoraj vsaka peta (19,2 odstotka) je vsebovala izdelke iz nezakonitih judovskih naselbin. Pri Global Echu so koprsko pristanišče izpostavili kot eno glavnih vstopnih točk za izraelske produkte med letoma 2017 in 2026. Skozi Slovenijo so v EU vstopile 1303 pošiljke, kot so med analizo izvoznih dokumentov ugotovili preiskovalci. Za 66 od teh je bilo potrjeno, da vsebujejo izdelke iz nezakonitih naselbin. »Zelo verjetno je, da izdelki iz naselbin vstopijo v Slovenijo kot del trga EU. Poleg tega jih lahko veliko več pride prek pristanišč drugih držav članic EU,« so nam sporočili iz organizacije Global Echo, ko smo jih vprašali o vlogi naše države pri nezakonitem uvozu. Poleg Kopra so ključne vstopne točke za blago iz nezakonitih judovskih naselbin luke v Rotterdamu, Marseillu in Hamburgu ter letališče v Münchnu.

Dokumentacija, iz katere je razvidno, da je blago iz Izraela potovalo skozi koprsko pristanišče. FOTO: Global Echo

Med izdelki, ki so, označeni kot izraelsko blago, prišli v Luko Koper, je Global Echo evidentiral avokado, zelišča, mango, poper, tahini, datlje ter drugo sadje in zelenjavo. Izvozna dokumentacija potrjuje, da sta za izvoz skrbeli tudi izraelski podjetji Yonatan Packing in Achdut, ki sta omenjeni v poročilu.

EU rutinsko sprejema neveljavna izraelska potrdila

Carinski organi Evropske unije in Združenega kraljestva iz Izraela rutinsko sprejemajo neveljavna potrdila o ekološki pridelavi in zdravju rastlin za proizvode iz naselbin, kar spodkopava evropske sisteme regulacije, obenem pa potrošnike sistematično zavajajo o izvoru izdelkov.

»Naša preiskava kaže, da je sistem pomanjkljiv. Omogoča, da blago iz naselbin vstopi na evropske trge, kot da bi bilo izraelsko. Oblasti EU in Združenega kraljestva so odgovorne za preprečevanje tega, vendar sedanji sistem to praktično onemogoča,« je dejala Jessica Stober, pravna direktorica Global Echa, mednarodna odvetnica za človekove pravice in avtorica knjige Uvoz okupacije. »Dokler se to nadaljuje, Evropska unija, države članice in Združeno kraljestvo ne morejo verodostojno trditi, da izpolnjujejo svoje obveznosti pri spoštovanju mednarodnega prava,« je dodala.

Avtorji preiskave kot eno ključnih ugotovitev navajajo, da tudi če evropski carinski organi ugotovijo, da pošiljka prihaja iz nezakonitih naselbin, in ob tem zaračunajo ustrezne carine, izraelska vlada izvoznikom te stroške povrne. Ta sistem omogoča, da je blago iz naselij v resnici oproščeno plačila carine.

Dokler se to nadaljuje, Evropska unija, države članice in Združeno kraljestvo ne morejo verodostojno trditi, da izpolnjujejo svoje obveznosti pri spoštovanju mednarodnega prava. Jessica Stober

Sedemindvajset odstotkov fitosanitarnih potrdil, ki so jih pregledali v organizaciji Global Echo, so izraelske oblasti izdale za izdelke, ki izvirajo iz nezakonitih judovskih naselbin. V skladu s predpisi o ekološki pridelavi mora potrdilo ustrezati zemljišču, kjer je bil izdelek pridelan, in biti v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Preiskava Global Echa ugotavlja, da izraelski certifikacijski organi certificirajo izdelke, ki izvirajo iz judovskih naselbin, kot ekološke, čeprav ta pooblastila ne segajo prek ozemlja Izraela in certificiranje teh izdelkov krši palestinsko zakonodajo, ki prepoveduje trgovino s proizvodi iz naselij.

Izdelki, ki izvirajo iz ilegalnih naselbin, ne izpolnjujejo zakonskih zahtev za ekološko certificiranje v skladu z zakonodajo EU in Združenega kraljestva in se nikoli ne smejo označevati ali tržiti kot ekološki. Sprejemanje teh certifikatov in nadaljnje trženje teh izdelkov kot ekoloških spodkopava integriteto ekoloških predpisov EU, so v poročilu zapisali avtorji preiskave.

Ti so med drugim naleteli tudi na 31 potrdil o inšpekcijskem pregledu, ki jih je izdal certifikacijski organ Secal (Israel Inspection & Certification), ki ga je Evropska unija pooblastila za certificiranje izraelskih ekoloških izdelkov in s tem za izvoz ekoloških izdelkov, ki izvirajo iz nezakonitih judovskih naselij na zasedenem ozemlju.

Medsebojno povezane kršitve evropske zakonodaje

Ugotovitve Global Echa kažejo na štiri medsebojno povezane kršitve zakonodaje EU (in tudi Združenega kraljestva). Prva je preferencialna carinska obravnava. Nobeno blago iz nezakonitih naselbin ne bi smelo biti upravičeno do carinskih izjem. Te veljajo le za izdelke s poreklom iz Izraela. Trenutni sistem pa izraelskim izvoznikom omogoča, da prijavijo preferencialni status za blago iz naselbin. Druga kršitev so ekološki certifikati. Tega ne bi smel dobiti noben izdelek s poreklom iz nezakonitih naselbin. Izraelski organi nimajo pristojnosti za certificiranje takšnih izdelkov, njihova proizvodnja pa krši veljavno palestinsko zakonodajo. Tretja kršitev so fitosanitarni certifikati. Organi Evropske unije ne bi smeli sprejemati potrdil o stanju rastlin, ki jih izdajo izraelski organi za izdelke, pridelane v naselbinah. Ta potrdila so pravno neveljavna. Četrta kršitev se nanaša na varstvo potrošnikov. Organizacije za zaščito potrošnikov bi morale po mnenju avtorjev preiskave preiskati napačno označevanje izdelkov iz nezakonitih naselbin, trgovci na drobno in supermarketi pa bi morali upoštevati zakonodajo o varstvu potrošnikov, da bi preprečili zavajanje.

Palestinci med žetjem pšenice južno od Nablusa na okupiranem Zahodnem bregu FOTO: Zain Jaafar/Afp

V organizaciji Global Echo so prepoznali tri ponavljajoče se prakse prikrivanja porekla. »Skrivanje na očeh«: izvozniki navedejo pravilno lokacijo proizvodnje na okupiranem ozemlju, vendar kot državo porekla navedejo Izrael. »Lažni naslov«: izvozna podjetja namesto dejanske lokacije naselbine na okupiranem ozemlju uporabljajo lažen naslov znotraj izraelskega ozemlja. »Mešanje«: izraelske pakirnice blago iz nezakonitih naselbin namenoma pomešajo z blagom iz Izraela; to se nato izvozi pod izraelsko oznako.

Sistematično zavajanje potrošnikov

Zakonodaja EU prepoveduje zavajanje potrošnikov glede porekla izdelkov z namenom, da se posamezniki lahko informirano in etično odločajo o nakupu. To vključuje jasno zahtevo, da bi moralo biti blago, proizvedeno v nezakonitih naselbinah, ustrezno označeno – na primer »Zahodni breg/judovska naselbina«. Preiskava Global Echa je, kot rečeno, pokazala, da izdelki iz naselbin redno vstopajo na evropske trge, označeni kot »izraelski izdelek«. Tak primer je, denimo, achva tahini, ki je pred izvozom pogosto pakiran v kozarce, pripravljene za prodajo na drobno, na njih pa je napisano, da je izdelek izraelski. Te oznake ostajajo nespremenjene v celotni dobavni verigi. Trgovci na drobno morajo v skladu z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov zagotoviti, da so izdelki na njihovih policah pravilno označeni.

»Namesto tega se zdi, da se trgovci na drobno zanašajo na informacije, ki jih posredujejo izvozniki in uvozniki, kar pogosto prikriva izvor izdelkov,« je zapisano v poročilu Uvoz okupacije, katerega avtorji so prepričani, da trenutni sistem omogoča »in v nekaterih primerih spodbuja« napačno predstavljanje in prikrivanje izvora kmetijskih dobrin iz nezakonitih naselbin v celotni dobavni verigi, kar krši več področij evropske zakonodaje.

Ker uradni podatki niso javno dostopni, je preiskava eden najobsežnejših poskusov kvantifikacije izvoza kmetijskih proizvodov iz nezakonitih judovskih naselbin na evropske trge.

Preiskovalci so med delom uporabili korporativne, vladne in odprtokodne zapise, pridobljene iz izraelskih korporativnih vlog, vladne baze podatkov, sodne postopke, letna poročila, trgovske baze podatkov, spletne strani vpletenih podjetij, profile na družbenih omrežjih, novinarska poročila in arhivirano spletno gradivo. Zbrali so video- in fotografsko gradivo, posneto med več kot šestdesetimi terenskimi obiski, preiskavami in intervjuji, vključno z dokumentacijo z izraelskih kmetijskih območij in iz palestinskih skupnosti, ki jih je prizadela širitev nezakonitih naselij. Preiskovalci so na terenu obiskali trgovce na drobno, kmete in posameznike, ki jih je ta nezakonita praksa najbolj prizadela. Tu je treba dodati še uporabo zemljevidov, satelitskih posnetkov, GIS-slojev in geoprostorske analize, uporabljene za identifikacijo kmetijskih parcel v nezakonitih naselbinah, pakirnic, tovarn, prometnih poti in pristanišč, povezanih z izvozom, ter za sledenje lastništvu zemljišč in registraciji informacij.

Ker uradni podatki niso javno dostopni, je ta preiskava eden najobsežnejših poskusov kvantifikacije izvoza kmetijskih proizvodov iz nezakonitih judovskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu in tudi z Golanske planote na evropske trge.

»Dokler bosta Evropska unija in Združeno kraljestvo ohranjala ta sistem, bo Evropa še naprej neposredno prispevala k ekonomski trajnosti in načrtu širitve naselbin ter k vsemu nasilju, razlastitvi in ​​zatiranju, ki ga to prinaša,« je povedal filmski režiser Basel Adra, ki je bil za dokumentarni film Edina zemlja nagrajen z oskarjem in je dolgoletni sodelavec organizacije Global Echo. Širjenje nezakonitih judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu je po njegovih besedah »najtrajnejša in najbolj sistematična kršitev palestinskih človekovih pravic«.