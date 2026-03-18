    PREMIUM   D+   |   Svet

    Saga o ukradenih volitvah se seli v senat

    Republikanci pred volitvami zahtevajo dokaz državljanstva z osebno izkaznico, kot je norma v velikem delu sveta.
    Demokrati prepričujejo, da so republikanske predvolilne zahteve po dokazilu o državljanstvu rasistične in uperjene proti ženskam. Foto Jonathan Drake/Reuters
    Barbara Kramžar
    18. 3. 2026 | 14:05
    Demokrati prepričujejo, da so predvolilne zahteve po legitimaciji rasistične in uperjene proti ženskam. Onemogočale naj bi temeljno demokratično pravico do glasovanja najbolj ranljivim delom družbe, med njimi temnopoltim. Poročene ženske s spremenjenim priimkom naj bi bile pred zapleteno nalogo pridobivanja novih dokazil o državljanstvu. Demokratski senatni voditelj Chuck Schumer je republikanske zahteve označil za ponovitev tako imenovane zakonodaje Jima Crowa, ki je na ameriškem jugu desetletja po končanju suženjstva nekdanjim sužnjem onemogočala sodelovanje na ­volitvah.

    Republikanci odgovarjajo, da so takšne zahteve ponižujoče do Afro- in Latinoameričanov. Legitimiranje z vladno priznano ­izkaznico zahtevajo vse afriške države ter špansko govoreče Mehika, ­Španija in južnoameriške države, zakaj pridobitve uradno zahtevanega dokumenta ne bi zmogli ameriški državljani, ki izvirajo iz teh držav? Osebno izkaznico za sodelovanje na volitvah zahtevajo tudi vse evropske države in večina ­drugih.

    Novice  |  Svet
    Pritisk na cene goriv

    Boj proti dvigu cen bencina: Avstrija želi znižati trošarine

    Poleg znižanja trošarin bo avstrijska vlada omogočila ukrep začasne zamrznitve marž vzdolž dobavne verige. Kancler: država ne sme postati krizni dobičkar.
    18. 3. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kronična nesklepčnost rade ogroža pomoč

    Država lahko ostane brez milijard dolarjev posojil, je opozoril Mednarodni denarni sklad.
    Boris Čibej 18. 3. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Asteroid

    Tudi na Rjuguju so gradniki življenja

    Eno od ključnih vprašanj je, kako je na Zemlji vzniknilo življenje. Po eni od teorij so ga sem zanesli asteroidi, bogati z osnovnimi spojinami.
    Saša Senica 18. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na razkritje

    Golob zaradi informacij o vplivanju na volitve že danes v Bruselj

    Matjaž Han obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, NSi skrbi tudi »nerazumna pasivnost« organov pregona.
    18. 3. 2026 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Marius Borg Hoiby

    Za sina norveške princese zahtevana zaporna kazen

    Za nekaj manjših dejanj je priznal krivdo, ne pa tudi za najtežja, kot so posilstvo štirih žensk, ki jih je storil, ko so spale ali bile nezavestne.
    18. 3. 2026 | 14:51
    Preberite več
