Saga o ukradenih volitvah se seli v senat

Demokrati prepričujejo, da so predvolilne zahteve po legitimaciji rasistične in uperjene proti ženskam. Onemogočale naj bi temeljno demokratično pravico do glasovanja najbolj ranljivim delom družbe, med njimi temnopoltim. Poročene ženske s spremenjenim priimkom naj bi bile pred zapleteno nalogo pridobivanja novih dokazil o državljanstvu. Demokratski senatni voditelj Chuck Schumer je republikanske zahteve označil za ponovitev tako imenovane zakonodaje Jima Crowa, ki je na ameriškem jugu desetletja po končanju suženjstva nekdanjim sužnjem onemogočala sodelovanje na ­volitvah.

Republikanci odgovarjajo, da so takšne zahteve ponižujoče do Afro- in Latinoameričanov. Legitimiranje z vladno priznano ­izkaznico zahtevajo vse afriške države ter špansko govoreče Mehika, ­Španija in južnoameriške države, zakaj pridobitve uradno zahtevanega dokumenta ne bi zmogli ameriški državljani, ki izvirajo iz teh držav? Osebno izkaznico za sodelovanje na volitvah zahtevajo tudi vse evropske države in večina ­drugih.