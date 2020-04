Salvadorski organi pregona zoper kriminalne družbe z večjimi pooblastili

Prizor iz zapora Izalco (severozahodno od San Salvadorja) v času epidemije. V preponlnih salvadorskih zaporih ni prostora za orhanjanje razdalje med zaporniki. FOTO: AFP

V času epidemije, ko pripadnike varnostnih sil v srednjeameriškem El Salvadorju zaposlujejo obveznosti, povezane z izbruhom virusa, so v državi zabeležili največ nasilnih smrti, odkar je predsedniško funkcijo junija lani pričel opravljati. V odgovoru na visoko število umorov je Bukele z odlokom policistom in vojakom podelil pristojnost za uboj članov kriminalnih skupin v primeru samoobrambe in obrambe drugih državljanov.Samov petek so v El Salvadorju zabeležili 24 nasilnih smrti, zaradi česar so poostrili tudi varnostne ukrepe v državnih zaporih, navaja tiskovna agencija Reuters. Ti so prepolni, v času epidemije pa je tam nemogoče zagotoviti varnostno razdaljo med zaporniki. Prav tako so s ciljem pretrganja komunikacije člane različnih kriminalnih združb namestili v iste celice.Po podatkih Urada ZN za droge in kriminal (UNODC) je El Salvador država z največ umori na 100.000 prebivalcev – leta 2017 je tam nasilne smrti umrlo približno 62 oseb na 100.000 prebivalcev. El Salvadorju sledijo Jamajka, Honduras, Belize in Južnoafriška republika.