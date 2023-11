Sam Bankman-Fried spoznan za krivega, grozi mu več kot sto let zapora

Nekdanji čudežni deček kriptoborz Sam Bankman-Fried je spoznan za krivega najhujših finančnih goljufij po Bernieju Madoffu in mu grozi do 110 let zapora. Porota v New Yorku je potrebovala manj kot pet ur za obsodbo 31-letnega sina stanfordskih profesorjev, ki je s svojo kriptoborzo FTX pridelal deset milijard dolarjev izgub in ob denar spravil milijon vlagateljev. Dolžino zaporne kazni bo izvedel konec marca, pričakovati je pritožbo na višje sodišče.

Žalost staršev Barbare Fried in Josepha Bankmana po obsodbi. Foto Jane Rosenberg/Reuters

Kriptoborza FTX je veljala za eno največjih svetovnih tržnic digitalnega denarja in so ji na vrhuncu pripisovali 32 milijard dolarjev vrednosti, lani novembra pa se je izkazala za še eno veliko Ponzijevo shemo. Sam Bankman-Fried je denar pretakal v sestrsko podjetje Alamada Research in nazaj, porota devetih žensk in treh moških pa ni verjela, da je diplomiranec matematike s prestižne univerze MIT (Massachusetts Institute of Technology) le delal poslovne napake. Tožilstvo mu je očitalo, da je z ukradenimi milijardami zasledoval lastno bogastvo, vpliv in oblast, in res je visoke vsote namenjal številnim politikom. Samo demokratskim je daroval sto milijonov dolarjev, od tega pet milijonov predsedniku Joeju Bidnu. Menda je verjel, da bo nekoč tudi sam predsednik ZDA.

»Steve Jobs finančne prihodnosti«, kot so imenovali v Palo Altu odraslega sina profesorjev prava z univerze Stanford, si je z govorjenjem o učinkovitem altruizmu prislužil fotografijo na naslovnici revije Forbes ter se v javnosti pojavljal z nekdanjim predsednikom Billom Clintonom ter nekdanjim britanskim premierom Tonyjem Blairom. Reklamo zanj so delali Tom Brady, Giselle Bundchen in Naomi Osaka, za publiciteto je namenil več kot milijardo dolarjev. Več kot 200 milijonov je plačal samo za imenovanje športne arene v Miamiju po svojem podjetju, 300 milijonov je šlo za nepremičnine po svetu. Deset milijonov je namenil lastnim staršem in jima povrhu tega kupil več kot 16 milijonov dolarjev vredno stanovanje na Bahamih. Oče je pustil profesorsko službo in se zaposlil pri svojem sinu.

SBF, kot so obsojenca imenovali, se je v javnosti pojavljal tudi z nekdanjim ameriškim predsednikom Billom Clintonom. Foto Ken Cedeno/Reuters

Del denarja so uspeli vrniti, a okradene stranke najverjetneje ne bodo dobile vsega izgubljenega. Proti Samu Bankmanu-Friedu so pričali najtesnejši sodelavci kot direktorica Alameda Research Calorine Ellison, ki je bila nekaj časa tudi njegovo dekle, soustanovitelj FTX-a Gary Wang ter glavni inženir družbe Nishad Singh. Vsi ti in še drugi sodelavci so skupaj živeli v trideset milijonov dolarjev vrednem stanovanju na Bahamih in po bankrotu so rumene medije preplavila poročila o njihovih finančnih in osebnih ekscesih.

V javnosti se je Sam Bankman-Fried predstavljal za skromnega genija, ki vozi toyoto, po mnenju tožilstva – in porote – pa se je imel za toliko pametnejšega od drugih, da je verjel, da lahko svoje stranke brez kazni prikrajša za njihov denar. Nekemu novinarju jih je označil kar za butaste »motherf.....s« in tudi takšne izjave so zapečatile njegovo usodo.