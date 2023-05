Samo ime pravi: Pomakni se naprej

V nadaljevanju preberite:

Ko je govor o tem, da je bila demokracija na Tajskem na razpotju, to pomeni, da se je tudi demokracija v jugovzhodni Aziji ustavila na točki, na kateri se je treba odločiti: bo preživela ali zamrla.

Država z več kot 70 milijoni prebivalcev, kraljevina, katere vladar je nič manj kot bog, razdeljena družba, v kateri je vojska zelo dolgo prepričevala ljudstvo, kralja in sebe, da je povezovalka in najmočnejša zaščitnica monarhizma, stabilnosti in napredka, se je vendarle odločila, da bo še naprej demokracija.