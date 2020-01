FOTO:Samo ljubezen človeka pripravi na to, da odpotuje na Mesec

»Poleti z menoj na Mesec!« Povabilo je v nedeljo na twitterju, na katerem ima več kot sedem milijonov sledilcev, objavil japonski milijarder Jusaku Maezava. Ko je Elon Musk pred dvema letoma objavil, da bo Maezava prvi potnik v vesoljski ladji SpaceX, je japonski bogataš kupil vozovnice za več sedežev v raketi in sporočil, da bo na pot v vesolje s seboj povabil nekaj umetnikov.Zdaj si ob sebi želi žensko, ki bo tudi po vrnitvi iz Mesečeve orbite ostala njegova življenjska sopotnica. Pogoj je, da je starejša od dvajset let, da jo zanimajo vesoljska potovanja in da si »želi svetovni mir«. Štiriinštiridesetletni Maezava, ki je ...