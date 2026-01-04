Madura strpali v newyorški zapor med morilce in podgane

Južnoameriško državo naj bi vodil Trump, venezuelsko industrijo nafte naj bi prevzele ameriške naftne družbe.

Venezuelski avtokrat Nicolás Maduro je skupaj z ženo Cilio Flores v newyorškem zaporu, že v ponedeljek naj bi stopil pred tamkajšnje sodišče. Napovedano je tudi izredno zasedanje varnostnega sveta OZN. Ameriški predsednik Donald Trump še ne načrtuje predaje oblasti v Caracasu venezuelski opoziciji. Južnoameriško državo naj bi vodil sam, venezuelsko industrijo nafte naj bi prevzele ameriške naftne družbe. Predsednik Trump je dolgo pripravljano posredovanje z nazivom Absolutna odločenost ocenil za briljantno. V poltretji uri s petka na soboto ni bil ubit noben Američan, v akciji, ki jo je Trump sprožil z besedami »Srečno in naj vas obvaruje Bog«, pa je menda umrlo več deset Venezuelcev. Ameriška vojska je s 150 vojaškimi letali uničila zračno obrambo in več oporišč napadene države. Madura ...