Samouničevalna kulturna vojna gibanja Maga

Vprašanja, kot so boj proti rasizmu, pravice gejev in feminizem, so med volivci na podeželju in v propadajočih industrijskih mestih naletela na manjši odziv.
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Republikanci so v težavah tudi zaradi razlogov, ki s kulturno vojno nimajo nobene zveze: zaradi dolgotrajne, nesmiselne in izjemno drage vojne v Iranu ter Trumpovega narcizma in ogromnega premoženja, ki so ga pridobili predsednikova družina in njegovi prijatelji. FOTO: Adriano Machado/Reuters
Obstaja veliko razlogov, zakaj je tedanja ameriška podpredsednica in demokratska kandidatka Kamala Harris pred dvema letoma izgubila ameriške predsedniške volitve proti Donaldu Trumpu. Njena kampanja se je začela prepozno. Podedovala je veliko jeze zaradi delovanja ameriškega predsednika Joeja Bidna. Trump pa je demagog, ki ve, kako izkoristiti strah, iz katerega se porajata jeza in sovraštvo.
A Harrisovi je škodovala tudi vpletenost v ameriško kulturno vojno, ki je preoblikovala politiko v številnih zahodnih demokracijah. Čeprav se je skrbno izogibala rasnim vprašanjem in se osredotočila na gospodarstvo, so jo mnogi, pogosto pod vplivom desničarskih medijev, začeli povezovati s progresivnim aktivizmom na področju rase, spola in spolne identitete. To je republikancem olajšalo ...
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