Samouničevalna kulturna vojna gibanja Maga

Obstaja veliko razlogov, zakaj je tedanja ameriška podpredsednica in demokratska kandidatka Kamala Harris pred dvema letoma izgubila ameriške predsedniške volitve proti Donaldu Trumpu. Njena kampanja se je začela prepozno. Podedovala je veliko jeze zaradi delovanja ameriškega predsednika Joeja Bidna. Trump pa je demagog, ki ve, kako izkoristiti strah, iz katerega se porajata jeza in sovraštvo. A Harrisovi je škodovala tudi vpletenost v ameriško kulturno vojno, ki je preoblikovala politiko v številnih zahodnih demokracijah. Čeprav se je skrbno izogibala rasnim vprašanjem in se osredotočila na gospodarstvo, so jo mnogi, pogosto pod vplivom desničarskih medijev, začeli povezovati s progresivnim aktivizmom na področju rase, spola in spolne identitete. To je republikancem olajšalo ...