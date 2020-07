Samozadostnost za 21. stoletje

O severnokorejski ideologiji se v Evropi največkrat govori z rahlim cinizmom. Posebno ko pridemo do njene temeljne doktrine, imenovane »juche« oziroma »opiranje na lastne sile«, imamo vtis, da je ta država padla z vlaka globalizacije, se ogradila z zidovi nezaupanja in vztraja pri samozadostnosti, ki jo imamo vsi na zahodu za zaostalo. Potem pa se je skozi naše gospodarstvo in družbo sprehodil koronavirus in naenkrat vsi razmišljamo o neki sodobni različici ideologije juche, torej o tem, kako doseči višjo stopnjo samozadostnosti in kako nam nikoli ne bi zmanjkalo mask ali respiratorjev.Tako se je zgodilo, da je sredi pandemije ...