Sanae Takaiči: premierka z bobnarskimi palicami

Ko je pod velikim stresom, Sanae Takaiči počaka, da mož zaspi, nato pa se odpravi v delovno sobo, izvleče iz omare bobnarske palice, priključi elektronski boben in si na ušesa nadene slušalke. Zavrti si katerega od komadov Black Sabbath ali njej najljubših Iron Maiden in jih z bobni spremlja, dokler v duši ne začuti miru. Kako bo 64-letna političarka, ki živi v ritmu metalske glasbe, vodila Japonsko?

Dobrodošli v novo ero dežele vzhajajočega sonca. Prvič v njeni zgodovini je na čelu vladajoče Liberalnodemokratske stranke (LDP) in države ženska. Še nikoli v povojnem obdobju, torej od kapitulacije leta 1945 do danes, Japonska ni imela bolj radikalne desničarske vlade od te, ki jo bo vodila Sanae Takaiči.

Glavni izziv za novo premierko bo v zunanjepolitični areni, kajti že v ponedeljek bo pripotoval na obisk na Japonsko ameriški predsednik Donald Trump.