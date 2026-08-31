Sanchez: Ni dokazov, da je Maroko organiziral migrantski val v Ceuti

Ni dokazov, da bi bile maroške oblasti kakor koli odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je danes izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le v sodelovanju z Marokom in ne z nezaupanjem do njega.

»Nobena obveščevalna služba, s katero španska vlada običajno sodeluje«, ne poroča o sumih o takšni ali drugačni vpletenosti maroških oblasti, je Sanchez izjavil za radio Cadena Ser, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP. Zatrdil je, da preiskava julijskega nenadnega navala več deset tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo na severnoafriški obali še vedno poteka.

Španski premier je dejal, da so se po 30. in 31. juliju začele na družbenih omrežjih, povezanih z Rusijo in Izraelom, širiti govorice in lažne informacije. Pri tem je po njegovih besedah sodelovala tudi »mednarodna ultradesnica«, ki »migracije venomer izkorišča ne le za napade na Španijo, temveč da bi napadla in razdelila Evropo«, je zatrdil Sanchez.

Sanchezova leva vlada ocenjuje, da je v Ceuti ostalo od 3500 do 7000 migrantov, med njimi veliko otrok brez spremstva odraslih. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

V času množičnega navala v eksklavo so se po Sanchezovih besedah na spletu širile lažne informacije, da španske oblasti migrantov, ki bi v Ceuto prispeli po morju, ne bi mogle izgnati nazaj v Maroko. Večina od več kot 70.000 migrantov, ki so v le nekaj dneh nezakonito vstopili v Ceuto, je eksklavo že kmalu potem zapustila. Sanchezova leva vlada ocenjuje, da je v Ceuti ostalo od 3500 do 7000 migrantov, med njimi veliko otrok brez spremstva odraslih.

Desne lokalne oblasti v Ceuti pa medtem ocenjujejo, da je na ozemlju eksklave ostalo še najmanj 10.000 migrantov, poroča AFP. Domačini zaradi porasta števila migrantov opozarjajo na varnostne in higienske težave.

Sanchez je obljubil dodanih 168 milijonov evrov pomoči Ceuti za odgovor na krizo. V pogovoru za omenjeni radio je napovedal tudi, da bo eksklavo obiskal španski kralj Filip VI., vendar ni navedel točnega datuma obiska, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.