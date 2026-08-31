Sanchez: Ni dokazov, da je Maroko organiziral migrantski val v Ceuti

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Ni dokazov, da bi bile maroške oblasti kakor koli odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je danes izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le v sodelovanju z Marokom in ne z nezaupanjem do njega.
»Nobena obveščevalna služba, s katero španska vlada običajno sodeluje«, ne poroča o sumih o takšni ali drugačni vpletenosti maroških oblasti, je Sanchez izjavil za radio Cadena Ser, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP. Zatrdil je, da preiskava julijskega nenadnega navala več deset tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo na severnoafriški obali še vedno poteka.
Španski premier je dejal, da so se po 30. in 31. juliju začele na družbenih omrežjih, povezanih z Rusijo in Izraelom, širiti govorice in lažne informacije. Pri tem je po njegovih besedah sodelovala tudi »mednarodna ultradesnica«, ki »migracije venomer izkorišča ne le za napade na Španijo, temveč da bi napadla in razdelila Evropo«, je zatrdil Sanchez.
V času množičnega navala v eksklavo so se po Sanchezovih besedah na spletu širile lažne informacije, da španske oblasti migrantov, ki bi v Ceuto prispeli po morju, ne bi mogle izgnati nazaj v Maroko. Večina od več kot 70.000 migrantov, ki so v le nekaj dneh nezakonito vstopili v Ceuto, je eksklavo že kmalu potem zapustila. Sanchezova leva vlada ocenjuje, da je v Ceuti ostalo od 3500 do 7000 migrantov, med njimi veliko otrok brez spremstva odraslih.
Desne lokalne oblasti v Ceuti pa medtem ocenjujejo, da je na ozemlju eksklave ostalo še najmanj 10.000 migrantov, poroča AFP. Domačini zaradi porasta števila migrantov opozarjajo na varnostne in higienske težave.
Sanchez je obljubil dodanih 168 milijonov evrov pomoči Ceuti za odgovor na krizo. V pogovoru za omenjeni radio je napovedal tudi, da bo eksklavo obiskal španski kralj Filip VI., vendar ni navedel točnega datuma obiska, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Mesec dni po množičnem prihodu več deset tisoč migrantov iz Maroka so v španski eksklavi Ceuta v severni Afriki izbruhnili nasilni spopadi med prebivalci, migranti in policijo. Več tisoč ljudi je v sredo protestiralo zaradi varnostnih in higienskih razmer ter zahtevalo takojšnjo vrnitev migrantov v Maroko, pri tem pa so protestniki na plaži Benitez, kjer se zadržujejo migranti, zanetili požar in skušali ustaviti vozila Rdečega križa z zalogami hrane in vode. Policija je za preprečitev nadaljnje eskalacije uporabila solzivec, skupina okoli 70 migrantov pa je v četrtek zgodaj zjutraj s kamenjem in drugimi predmeti napadla vojaško vozilo s štirimi vojaki. Ceuta se je v središču pozornosti znašla konec julija, ko je iz Maroka na špansko ozemlje vstopilo več kot 70.000 migrantov, pri čemer je umrlo več deset ljudi. Večina se jih je medtem vrnila v Maroko, nekaj tisoč pa jih je ostalo v eksklavi, zato je vlada premiera Pedra Sáncheza razširila nastanitvene zmogljivosti, pospešila vračanje migrantov in namenila dodatnih 25 milijonov evrov za oskrbo mladoletnikov brez spremstva.
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