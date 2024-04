Sánchezov dan D: bo ostal ali odstopil?

V nadaljevanju preberite:

Bo res odstopil ali je vse le del politične taktike in preračunljivosti? To je vprašanje, ki v krču drži politično razpravo v Španiji, odkar je premier Pedro Sánchez za slab teden prekinil javne obveznosti, da bi do ponedeljka premlel, ali še vidi smisel v opravljanju funkcije predsednika vlade. V nadaljevanju preberite, kateri sceneriji se omenjajo najpogosteje?