Sanders in Buttigieg v Iowi tesno tudi po preštetju vseh glasov

Pete Buttigieg je očitno zmagal za 0,1 odstotka glasov. FOTO: AFP

V ameriški zvezni državi Iowa tudi po vseh preštetih glasovnicah strankarskih zborovanj na vrhu ostajata župan iz Indianein senator iz Vermonta. Razlika med njima ostaja 0,1 odstotne točke. Vodja demokratov v ZDA Tom Perez je že pred tem zahteval preverjanje rezultatov.Končne rezultate so objavili v četrtek pozno zvečer po krajevnem času. Po preštetju rezultatov iz vseh 1765 volilnih enot je Buttigieg prejel 26,2 odstotka glasov, Sanders pa 26,1 odstotka. Sledijo senatorkaz 18 odstotki, nekdanji podpredsednik ZDAs 15,8 odstotka glasov in senatorka slovenskega roduz 12,3 odstotka. Ostalih nekaj kandidatov je daleč zadaj.Volilna karavana se sedaj seli v New Hampshire, od tam pa naprej v Južno Karolino in Nevado ter naprej po ZDA. Proces izbire predsedniških kandidatov demokratske in republikanske stranke pred novembrskimi volitvami bo trajal do začetka junija.