Sanders odločno zavrnil volilno pomoč Rusije

Demokratski predsedniški kandidatje v petek priznal, da so ga ameriški obveščevalci pred mesecem dni seznanili z dejstvom, da skuša Rusija pomagati tudi njegovi predsedniški kampanji, ne le kampanji predsednika ZDA Odziv Sandersa pa je bil povsem drugačen od Trumpovega, ki je za navedbe obveščevalcev njegove lastne vlade obtožil demokrate in trdil, da gre spet za novo izmišljotino, da se oblati njegova velika volilna zmaga leta 2016. Sanders je dejal: »To je moje sporočilo Rusiji - ne vpletaj se v ameriške volitve.«Poudaril je, da želi Rusija razdeliti Ameriko, sejati zmešnjavo in sprožati sovraštvo. »Grdo je, kar delajo in vsi moramo reči oprostite, ampak ne bo vam uspelo,« je dejal.Opozoril je tudi na trenutek objave novice o tem, da ga Moskva podpira. »Dan pred strankarskimi zborovanji v Nevadi. Zakaj mislite, da je to prišlo ven sedaj. Objavil je Washington Post. Dobri prijatelji,« je dejal Sanders, ki je o domnevni ruski podpori, kot pravi, sam vedel že mesec dni.Preiskava posebnega tožilcaje odkrila, da so se Rusi leta 2016 aktivno vpletali v kampanjo na strani Trumpa proti demokratki. Morda niso računali, da bo Trump res zmagal, vendar pa naj bi bil cilj sejanje razdora med Američani in obveščevalci ugotavljajo, da skuša Moskva ponoviti uspeh iz leta 2016.Američani so sprti kot že dolgo ne, ruska podpora Sandersu pa ima podobne motive kot tista Trumpu. Večini Američanov se Sanders zdi preveč levo usmerjen, njegovi podporniki pa so zagrizeni podobno kot Trumpovi in brezkompromisni. Leta 2016 jih je veliko hudo zamerilo, ker Sanders ni osvojil demokratske nominacije in so potem na dan volitev ostali doma ali volili Trumpa namesto demokratke Clintonove.Letos se lahko ponovi isto, saj rast podpore Sandrsu v anketah povzroča skrbi vodstvu stranke, ki meni, da bo za zmago proti Trumpu potrebno pridobiti na svojo stran tudi tiste maloštevilne neopredeljene volivce oziroma tiste, ki si ne želijo tako korenitih sprememb, kot jih napoveduje Sanders. To kar napoveduje in kar je izvedljivo, je sicer druga stvar.Brez podpore kongresa namreč Sanders ne bo mogel uresničiti svoje ideje o splošnem javnem zdravstvenem varstvu in ukinitvi zasebnega zdravstva. Trenutno namreč nič ne kaže, da bi v kongresu zavladala dovolj leva večina, ki bi mu pomagala uresničiti obljube. Že Barack Obama je leta 2009 spoznal, da brez kongresa ne gre, ko je uvajal svojo mlačno zdravstveno reformo in tudi to so republikanci prikazali kot višek socializma.