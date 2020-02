FOTO:Sanders, Warrenova, Bloomberg in drugi v boju za demokratsko pamet in srca

Kdo bi bil boljši progresivni predsednik? Foto Jim Watson Afp

New York – Razgreta sinočnja razprava predsedniških kandidatov ameriške demokratske stranke, pogosto prekinjena s kričanjem enega čez drugega ali celo vseh čez vse, je pokazala, koliko je na kocki za nasprotnike republikanskega predsednikapred sobotnimi strankarskimi volitvami v Južni Karolini in »super« torkom z volitvami v štirinajstih zveznih državah – morda kar vse.Vse večji favorit senatorje branil svoje za ameriške razmere radikalne predloge in izjave, milijarderski nekdanji župan New Yorkaje popravljal prejšnji slab vtis. Spet ga je najbolj ogorčeno napadala senatorka iz Massachusettsa, nekdanji podpredsednikpa si je poskušal vrniti položaj favorita, ki si ga je zapravil z medlimi prejšnjimi nastopi in številnimi napačnimi izjavami. Nekdanji župan South Bendain senatorka iz Minnesotesta se bojevala za status najboljše sredinske alternative, milijarderski poslovnežje prepričeval, da je kljub svojemu bogastvu zagret za vprašanja, ki vznemirjajo ameriško levico.Prvo med njimi se seveda glasi, kako osovraženega republikanca Donalda Trumpa odstraniti iz Bele hiše in kandidati so se zaradi tega vprašanja spravili na vse bolj priljubljenega Sandersa. Ta je svoje radikalne predloge enotnega zdravstvenega zavarovanja za vse, zastonjskega izobraževanja od otroškega vrtca do univerzitetne diplome, obračuna s fosilno industrijo in vojaško porabo ter visokih davkov za najbogatejše zagovarjal z geslom Nelsona Mandela, da je nekaj nemogoče le do uresničitve. Veliko sredinskih demokratov pa se še naprej boji njegovega vzpona in nekdanji newyorški župan Bloomberg ga je označil kar za ljubljenca ruskega predsednika, obtoženega vmešavanja v ameriške volitve.misli, da bi moral biti predsednik ZDA Donald Trump in zato Rusija pomaga vam, da boste izgubili proti njemu,« je pikal finančno-medijski mogotec. »Hej, gospod Putin, če bom jaz predsednik ZDA, verjemite mi, da se ne boste več vmešavali v ameriške volitve!« je odgovoril Sanders, a se je moral zagovarjati tudi zaradi pohval na račun kubanskega Fidela Castra in nikaragovskih sandinistov. Pri prvem se je branil z navedbo podobnega citata nekdanjega predsednika Baracka Obama, kar je ogorčilo Obamovega podpredsednika Joeja Bidna. Ta je tudi sicer prepričeval, da ima še vedno najširšo podporo demokratskih volivcev, a so v minulih dneh spet zabeležili nekaj njegovih bolj zmedenih izjav. Med drugim je skupini volivcev sporočil, da kandidira za senat Združenih držav.Da bo Južna Karolina najresnejši test za nekdanjega podpredsednika, vedo tudi njegovi tekmeci. Mike Bloomberg je že javno podvomil v možnosti vseh drugih izzivalcev predsednika Trumpa, a jih je moral sam poslušati zaradi pohval na račun kitajskega predsednika, ponovno pa tudi zaradi ostrih ukrepov proti kriminalu v njegovem New Yorku s posebnim poudarkom na pregledovanju temnopoltih meščanov. Zanikal je tudi, da bi nekoč noseči uslužbenki priporočil splav, kot mu je očitala Elizabeth Warren, ki sebe vidi kot boljšo progresivno predsednico od Bernieja Sandersa, saj naj bi bila veliko bolj učinkovita. Senatorka iz Massachusettsa je vsekakot zelo uspešno napadala tako Bloomberga kot Sandersa in si s tem po nekaterih ocenah prislužila lovorov venec zmagovalke tokratne debate.Skupaj z drugimi kolegi je pogosto preglasila tudi moderatorki televizijske družbe CBSin, a je vprašanje, če bi lahko kdo drug bolje obvladoval zagreto skupino demokratskih predsedniških kandidatov. Vsi namreč verjamejo, da so bile dosedanje strankarske tekme v Iowi, New Hampshiru in Nevadi le ogrevanje za glasovanja v večjih državah in res bo že samo super torek zagotovil približno tretjino delegatov na poletni nacionalni konvenciji, ki bo odločala o demokratskem predsedniškem kandidatu ai kandidatki. Veliko bo odvisno tudi od super delegatov, ki bodo najbrž hoteli glasovati za najbolj prepričljivega med njimi in da bi se predstavili za takšne, so si demokratski tekmeci na sinočnjem televizijskem soočenju dovolili tudi nekaj kaosa.Z retoričnimi sposobnostmi in argumenti so se izkazali tudi Pete Buttigieg, Amy Klobuchar in Tom Steyer, a so tokratno debato obvladovali prej omenjeni kandidati. Nekateri opazovalci moderatorkama očitajo, da jih nista izprašali o migracijah ali varovanju okolja, zato pa so lahko povedali svoje o grozeči epidemiji koronavirusa in zunanji politiki. Pri prvi vsi demokratski predsedniški kandidati predsedniku Trumpu zamerijo krčenje sredstev za pristojne službe, pri drugi zanemarjanje zaveznikov.