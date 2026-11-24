Chen Jining, član politbiroja kitajske komunistične partije in vodja mestnega odbora partije v Šanghaju, je tarča disciplinske in nadzorne preiskave, so danes sporočile oblasti v Pekingu. Preiskujejo ga zaradi »resnih kršitev discipline in zakonov«, kar običajno označuje korupcijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Kitajske oblasti so danes potrdile, da je Chen tarča preiskave Centralne komisije za disciplinsko inšpekcijo (CCDI), najvišjega nadzornega organa v partiji, ki skrbi za izvrševanje notranjih pravil in vodi boj proti korupciji, poročata AFP in kitajska državna tiskovna agencija Xinhua. Chen Jining je sekretar mestnega odbora partije v Šanghaju, kar je najvišji položaj v hierarhiji oblasti v najbolj naseljenem mestu na Kitajskem s približno 30 milijoni prebivalcev.
Šanghaj je tudi peto največje mesto na svetu po številu prebivalcev in eno glavnih svetovnih središč za finance in gospodarstvo, raziskave, znanost in tehnologijo, proizvodnjo, turizem in kulturo. Chen, ki je doktorsko izobrazbo pridobil na prestižni univerzi Imperial College v Londonu, je eden od uradnikov blizu samega vrha kitajske partije.
Od leta 2022 je član politbiroja – izvršnega vodstvenega organa v partiji, ki trenutno šteje 22 članov. Pred tem je štiri leta zasedal položaj župana Pekinga, med letoma 2015 in 2017 pa je bil kitajski minister za okolje in ekologijo. Chen je že četrti član politbiroja v trenutnem mandatu tega organa, ki se je začel leta 2022, proti kateremu so uvedli preiskavo.
Tovrstne čistke v imenu boja proti korupciji na Kitajskem v zadnjih letih vse bolj zaznamujejo vladavino voditelja Xi Jinpinga. Vodstvo kitajske komunistične partije je konec oktobra ob zaključku plenarnega zasedanja centralnega komiteja sprejelo ukrepe za krepitev discipline in boj proti korupciji znotraj svojih vrst.
Kitajska nekdanjega viceguvernerja zaradi korupcije obsodila na smrt
Medtem tuji mediji poročajo o tem, da je kitajsko sodišče v ponedeljek nekdanjega viceguvernerja vzhodne kitajske province Zhejiang Gaa Xingfuja zaradi prejemanja podkupnin obsodilo na smrt z dveletnim odlogom izvršitve kazni, je poročala kitajska državna tiskovna agencija Xinhua.
Po ugotovitvah sodišča je Gao med letoma 2004 in 2025 prejel za več kot 193 milijonov juanov oziroma približno 28,8 milijona ameriških dolarjev podkupnin.
Sodišče v mestu Yichun v provinci Jiangxi mu je dosmrtno odvzelo politične pravice in odredilo zaplembo osebnega premoženja.
Gao je svoje položaje izkoriščal za zagotavljanje koristi podjetjem in posameznikom, med drugim pri pridobivanju poslov, uvrščanju družb na borzo in poslovanju podjetij. Po presoji sodišča je s svojimi dejanji povzročil posebno veliko škodo interesom države in prebivalstva.
Sodišče je pri izreku kazni kot olajševalne okoliščine upoštevalo priznanje krivde, razkritje preiskovalcem dotlej neznanih kaznivih dejanj in dejstvo, da so oblasti izterjale večino nezakonito pridobljenega premoženja.
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