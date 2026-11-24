Chen Jining, član politbiroja kitajske komunistične partije in vodja mestnega odbora partije v Šanghaju, je tarča disciplinske in nadzorne preiskave, so danes sporočile oblasti v Pekingu. Preiskujejo ga zaradi »resnih kršitev discipline in zakonov«, kar običajno označuje korupcijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajske oblasti so danes potrdile, da je Chen tarča preiskave Centralne komisije za disciplinsko inšpekcijo (CCDI), najvišjega nadzornega organa v partiji, ki skrbi za izvrševanje notranjih pravil in vodi boj proti korupciji, poročata AFP in kitajska državna tiskovna agencija Xinhua. Chen Jining je sekretar mestnega odbora partije v Šanghaju, kar je najvišji položaj v hierarhiji oblasti v najbolj naseljenem mestu na Kitajskem s približno 30 milijoni prebivalcev.

Blizu samega vrha kitajske partije

Šanghaj je tudi peto največje mesto na svetu po številu prebivalcev in eno glavnih svetovnih središč za finance in gospodarstvo, raziskave, znanost in tehnologijo, proizvodnjo, turizem in kulturo. Chen, ki je doktorsko izobrazbo pridobil na prestižni univerzi Imperial College v Londonu, je eden od uradnikov blizu samega vrha kitajske partije.

Od leta 2022 je član politbiroja – izvršnega vodstvenega organa v partiji, ki trenutno šteje 22 članov. Pred tem je štiri leta zasedal položaj župana Pekinga, med letoma 2015 in 2017 pa je bil kitajski minister za okolje in ekologijo. Chen je že četrti član politbiroja v trenutnem mandatu tega organa, ki se je začel leta 2022, proti kateremu so uvedli preiskavo.

Tovrstne čistke v imenu boja proti korupciji na Kitajskem v zadnjih letih vse bolj zaznamujejo vladavino voditelja Xi Jinpinga. Vodstvo kitajske komunistične partije je konec oktobra ob zaključku plenarnega zasedanja centralnega komiteja sprejelo ukrepe za krepitev discipline in boj proti korupciji znotraj svojih vrst.