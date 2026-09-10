Sanjske združitve: kako ustvariti evropskega prvaka

S tem poslom naj bi ustvarili »Airbus na tirnicah« – to bi bila megazdružitev, ki bi povezala dele francoskega Alstoma in nemškega Siemensa. Leta 2017 je takratni izvršni direktor Alstoma ta posel predstavil kot priložnost za oblikovanje »evropskega prvaka«. A evropski regulatorji so predlog zavrnili in s tem očitno zadali smrtni udarec prizadevanjem največjih podjetij na celini, da bi združila moči ter konkurirala ZDA in Kitajski. Zdaj pa se ta ideja vrača. EU je letos predstavila nove smernice glede združitev, ki naj bi olajšale pot do korporativnega povezovanja. »Potrebujemo evropske prvake,« je letos dejala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Toda kakšen je recept za evropskega prvaka? Časnik Financial Times je izvedel anonimno anketo med več kot 30 vodilnimi bankami za ...